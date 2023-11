Interview von Felix Haselsteiner und Moritz Kielbassa, Wien

Ralf Rangnick wäre nicht Ralf Rangnick, würde er nach seinem ersten Etappenerfolg als Österreichs Nationaltrainer Halligalli-Laune ausrufen: "Wir sind noch nicht am Limit", betonte der 65-Jährige zuletzt nach dem 2:0 in Estland. Dabei möchte man meinen, dass die EM-Qualifikation schon nah an der Obergrenze von Österreichs Level lag: Man holte 19 von 24 Punkten, Hauptkonkurrent Schweden wurde abgehängt, die Topspiele gegen Belgien fanden auf Augenhöhe statt. Und als bester Gruppenzweiter schaffte es Österreich in Topf zwei der EM-Auslosung.