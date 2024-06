Umgehend machte Christoph Baumgartner sich auf den Weg, der Rest der jubilierenden Gemeinde wusste allerdings noch nicht, wohin es den Torschützen gleich verschlagen würde. Eine Vielzahl seiner Teamkollegen im österreichischen Nationalteam zählt der 24-Jährige zu seinen Freunden, er ist einer der beliebtesten Charaktere, weshalb es genug Anlaufstellen gegeben hätte für eine spezielle, emotionale Umarmung. Die gesamte Ersatzbank stand bereit, um Baumgartner, der soeben das 2:1 gegen Polen erzielt hatte, in Empfang zu nehmen. Er zog jedoch eine lange Kurve um alle Bekannte herum – und bog ab in Richtung eines Mannes, der sich beim Jubel im Hintergrund aufgehalten hatte.

Dem 66-jährigen Brillenträger Ralf Rangnick so schwungvoll in die Arme zu springen, wie Baumgartner das tat, barg ein gewisses Restrisiko. Auch wenn der Trainer später klarstellte, er habe noch zwei oder drei Ersatzbrillen auf seiner EM-Reise dabei, für alle Fälle. Sie könnten schließlich noch ein paar Wochen in Deutschland unterwegs sein, die Österreicher – zumindest hat sich die Chance darauf Freitagabend signifikant erhöht.

Gleichzeitig dringend notwendig und absolut unnötig war dieser 3:1-Sieg der Österreicher gegen Polen, was die Mannschaft ganz gut in ihrem Dasein zwischen Euphorie und Druck beschreibt. Ohne drei Punkte aus dem Spiel gegen Polen wäre die Todesgruppe D kaum zu überstehen gewesen, das war von Rangnick bis zu Rainhard Fendrich allen im Land klar. Weshalb der Mannschaft viel Glück gewünscht wurde – von Fendrich sogar per Videobotschaft im Stadion –, aber eben auch fest stand: Ein Ausrutscher hätte einen jähen Einsturz der riesigen Luftschlösser zur Folge, die sich in der zweijährigen Amtszeit Rangnicks aufgebaut haben: „Es war mit Sicherheit das wichtigste Spiel in meiner Amtszeit hier“, sagte Rangnick später.

„Nahezu perfekt“ hätte seine Mannschaft in den ersten 20 Minuten der Partie gespielt, eröffnete Rangnick nachher sein Fazit mit einem Hinweis auf die vielleicht beste Spielphase in seiner Amtszeit. Unaufhörlich drückten die Österreicher den Gegner in die Defensive und gingen bereits nach neun Minuten durch Gernot Trauner in Führung. Dann jedoch folgte ein Abschnitt, der den Trainer hörbar irritierte: „Wir hatten nach den ersten 20 Minuten ein zu großes Leistungsgefälle. Wir hatten ein paar Spieler, die überragend gespielt haben, aber auch einige, die unter ihrem Niveau waren.“

Eine Gelegenheit bot sich an dieser Stelle dem Realisten Rangnick, einen Klarsatz zu formulieren, den er bei aller Liebe zu seiner Mannschaft immer wieder aufsagt: „So gut sind wir individuell nicht, als dass wir uns leisten können, dass Spieler unter ihrer Normalform bleiben.“ In dieser Tonart verhilft man auch einer weitgehend unspektakulären polnischen Elf zu frischem Mut, mit Fehlpässen und unzureichender Verteidigung, so wie vor dem 1:1 durch Krzysztof Piatek (30. Minute).

Rangnick denkt sich Österreichs Nationalmannschaft als Kollektiv, in dem die Individualisten in ihren jeweiligen Rollen zu funktionieren haben. Tun sie das nicht, hat das – bei aller betonten Liebe des Trainers zu seiner Mannschaft – umgehend Konsequenzen: Mittelfeldspieler Florian Grillitsch etwa wurde nach einer schwachen ersten Halbzeit ausgewechselt. Und auch Baumgartner führte in der Pause ein Gespräch mit Rangnick.

„Er hat sich in der Kabine auch noch mal an mich gewendet, unter vier Augen“, berichtete Baumgartner, der wie kaum ein anderer auf dem Feld zwischen Genialität und Naivität wandelte. „Mut zugesprochen“ habe ihm Rangnick, damit erklärte er seinen Sonderjubel: „Ich bin unter Druck gestanden, der Trainer ist unter Druck gestanden, da ist es mich einfach überkommen. Ich wollte ein bisschen was zurückgeben, wir haben ein sehr gutes Verhältnis.“

Detailansicht öffnen Wuchtig ins Glück: Marko Arnautovic erzielt per Strafstoß den 3:1-Endstand. (Foto: Sunday Alamba/AP)

Über diese innige Zuneigung und das große Vertrauen zwischen den Beteiligten war vor dem EM-Start bereits viel berichtet worden. Die Österreicher, die Schlüsselanhänger verteilen, um sich aneinander zu erinnern, die gemeinsam auf Konzerte gehen und eine verschworene Einheit sind – sie haben am Freitagabend womöglich einen entscheidenden Schritt getan: Alle geäußerten Liebesbeweise wären wenig wert gewesen, wenn sie unter dem Druck einer euphorischen Nation wieder zu Einzelkämpfern geworden wären. So allerdings haben sich sowohl Rangnick persönlich als auch die Mannschaft weitgehend von Restzweifeln befreit, ihre Einheit scheint stärker denn je zu sein.

Diese EM hatte für Österreich mit einem unglücklichen 0:1 gegen Frankreich begonnen, nun hat sie sich mit einem verdienten Pflichtsieg fortgesetzt. Und wer sehen wollte, was das für die Beteiligten bedeutete, der musste nur nach dem 3:1 hinsehen, das Marko Arnautovic per Elfmeter erzielt hatte.

Arnautovic ist 35 Jahre alt, er sprintete nicht und sprang seinem Trainer auch nicht in die Arme. Stattdessen ging er langsam am Spielfeldrand entlang, als sich die Jubeltraube um ihn herum aufgelöst hatte, und wischte sich ein paar Tränen aus den Augen. Es war diesmal der Trainer Rangnick, der ein paar Meter in die Richtung seines Spielers ging – und Arnautovic auf die Schulter klopfte.