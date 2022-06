Die österreichische Nationalmannschaft kann am Freitag (20.45) wie geplant in Wien gegen Weltmeister Frankreich antreten, obwohl am Montag ein Stromausfall im Ernst-Happel-Stadion sowie ein rund 30 Zentimeter tiefes Loch im Rasen für Probleme gesorgt hatten. Das Spiel gegen Dänemark, das die Elf des neuen Trainers Ralf Rangnick 1:2 verlor, begann erst mit 90-minütiger Verspätung. Am späten Mittwochabend gab nun die Europäische Fußball-Union (Uefa) grünes Licht für die Partie gegen die bisher sieglosen Franzosen. Der Österreichische Fußball-Bund hatte das Spielfeld im Wiener Prater auf der Suche nach unterirdischen Hohlräumen sogar röntgen lassen. Starke Regenfälle hatten wohl zu einem Grundwasseranstieg geführt, der Auslöser für das mächtige Loch im Mittelkreis war. Am Freitag soll es erneut kräftig regnen, der ÖFB hält für den Notfall neuen Rollrasen bereit.