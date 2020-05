Der Fußball in Österreich nimmt am 29. Mai wieder seinen Spielbetrieb auf - und startet gleich mit dem Finale des ÖFB-Cups. Nach der Unterbrechung der Wettbewerbe im März geht es beim Neustart also direkt um einen Titel: Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion trifft RB Salzburg als hoher Favorit auf den Zweitligisten Austria Lustenau. Vier Tage später, am 2. Juni, geht es auch in der Bundesliga weiter, wo eine komplette Meister- und Abstiegsrunde bevorstehen.