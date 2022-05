Oliver Glasner trainierte Eintracht Frankfurt zum Sieg in der Europa League.

Wie sonst nur die Mozartkugeln schaffen es Fußballtrainer aus Salzburg in alle Welt. Zurückzuführen ist das auf Ralf Rangnick - der nun wiederum als Teamchef nach Österreich zurückkehrt.

Von Felix Haselsteiner

Vom Fußballtrainer Oliver Glasner existieren seit der vergangenen Woche viele Bilder, die seine Karriere definieren werden. In Sevilla gewann der Salzburger mit dem deutschen Bundesligaverein Eintracht Frankfurt die Europa League. Daher ist Glasner nun auf den meisten Bildern mit einem überdimensionierten Kelch in der Hand zu sehen; der Pokal der Europa League ist schwerer als jede andere Fußballtrophäe in Europa. Oder er ist umringt von Spielern und Fans seiner Mannschaft, die er zum ersten Frankfurter Europapokalsieg seit 42 Jahren geführt hat. Oliver Glasner, 47, ist nun ein hessischer Held und wird es für immer bleiben - gleichzeitig ist er Zeitzeuge und Protagonist einer besonderen Entwicklung im fußballerischen Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich.