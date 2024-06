Von Felix Haselsteiner, Berlin

Am Samstagabend vor dem Start der österreichischen EM-Kampagne teilte sich der Kader dann doch noch entzwei. In eine endlose Schleife der Glückseligkeit hatten sich diese Mannschaft und ihr Trainer Ralf Rangnick in den vergangenen zwei Jahren gespielt, am Ende wirkte es fast kitschig, als würde insgeheim jemand eine Telenovela drehen oder eine Fußballinterpretation von „Sissi“.