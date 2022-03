Österreichs Nationaltrainer Franco Foda hat wenige Tage nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation seinen Rücktritt angekündigt. Am Dienstag, beim Testspiel gegen Schottland, werde er zum letzten Mal auf der Bank Platz nehmen, gab der Trainer am Montag bekannt. Er habe sich "die letzten Tage viele Gedanken gemacht", sagte Foda: "Es stand zwar noch im Raum, dass ich eventuell auch die Möglichkeit gehabt hätte auf eine Vertragsverlängerung." Da er aber die "volle Verantwortung" für das enttäuschende Abschneiden der Österreicher übernehme, habe das keine Rolle mehr gespielt. Foda hatte das Amt als Nationaltrainer vor viereinhalb Jahren vom Schweizer Marcel Koller übernommen und Österreich im vergangenen Jahr ins Achtelfinale der Europameisterschaft geführt. Unter seiner Regie gewann die Mannschaft 27 von 47 Spielen, allerdings nie gegen einen Gegner, der in der Weltrangliste vor Österreich stand. Auch deshalb war die Kritik an Foda zuletzt lauter geworden. Mit dem Rücktritt kommt er seinem Vertragsende zum 1. April zuvor.