Dass es für die Crew auch unterwegs schon etwas zu feiern gab, lag an einem aufgestellten Rekord: In 24 Stunden hatte die Malizia-Seaexplorer auf dem Nordatlantik über 641 Seemeilen zurückgelegt, so viele wie nie jemand zuvor in einem Monohull.