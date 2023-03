Boris Herrmanns Team Malizia ist beim Ocean Race vorgerückt. Die Mannschaft des Hamburger Skippers hat in der ersten Hälfte der Königsetappe von Kapstadt nach Itajaí Rang zwei hinter der zum dritten Mal in Folge siegreichen Schweizer Holcim-PRB erkämpft. Die deutsche Rennyacht Malizia - Seaexplorer erreichte die Halbzeit-Ziellinie beim 143. Längengrad Ost vor Tasmanien in der Nacht auf Montag um 0:44:08 Uhr. Mit einer guten Stunde Vorsprung vor dem US-Team 11th Hour Racing sicherte sich Herrmanns Segelquartett nach packendem Duell vier Punkte. Im Gesamtklassement rückte Team Malizia mit neun Punkten auf Platz drei hinter Team Holcim-PRB (15 Punkte) und 11th Hour Racing (10) vor. "Das ist ein großer Erfolg für unser Team. Wir sind motivierter denn je", sagte Herrmann bei seiner fünften Weltumseglung. Das Ocean Race endet am 1. Juli im italienischen Zielhafen Genua.