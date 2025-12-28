Zum Hauptinhalt springen

Auftakt der VierschanzentourneeGeiger scheitert in der Qualifikation

„Ziemlich bitter!“ Karl Geiger springt zu kurz in der Qualifiation von Oberstdorf und muss beim Auftaktwettbewerb der Vierschanzentournee zuschauen.
(Foto: Matthias Schrader/AP)
  • Karl Geiger scheitert in der Qualifikation zur Vierschanzentournee in Oberstdorf mit nur 106,5 Metern auf Rang 53 und verpasst den Auftaktwettbewerb.
  • Philipp Raimund springt dagegen auf Platz zwei der Qualifikation mit 132,5 Metern, nur geschlagen vom slowenischen Favoriten Domen Prevc.
  • Sechs deutsche Springer qualifizieren sich für das Finale am Montag, während Andreas Wellinger sich verbessert zeigt und mit Rang 39 den Wettbewerb erreicht.
Während der fünfmalige Skisprung-Weltmeister weiter im Formtief verharrt, springt sein Kollege Philipp Raimund auf Rang zwei in der Qualifikation für den Auftaktwettbewerb in Oberstdorf.  Favorit ist der Slowene Domen Prevc.

Es waren bittere Minuten in der Arena von Oberstdorf für Karl Geiger: Dem fünfmaligen Skisprung-Weltmeister ist der Auftakt der Vierschanzentournee an seinem Wohnort missglückt, er muss beim ersten Springen in Oberstdorf zuschauen. In der Qualifikation kam Geiger nicht über 106,5 Meter hinaus und landete damit lediglich auf Rang 53. Sein DSV-Kollege Philipp Raimund dagegen beendete die Qualifikation auf Platz zwei.

„Das ist ein Satz mit X, das ist ziemlich bitter“, sagte Geiger, tief enttäuscht, unmittelbar nach dem Sprung am Mikrofon der ARD. Er war besonders mit dem Timing des Absprungs unzufrieden. „Das muss man aufrecht hinnehmen, es hilft nichts“, sagte er. In der Interviewzone fügte der 32-Jährige später an: „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig.“

Philipp Raimund hingegen ließ sich von der Kulisse, 15 500 Zuschauern an der Schanze im Allgäu, nicht beeindrucken und hielt die Hoffnung des deutschen Teils des Publikums auf den ersten Tournee-Gesamtsieg eines DSV-Athleten seit 24 Jahren aufrecht. „Phänomenal“, nannte er die Atmosphäre. Der 25-Jährige sprang 132,5 Meter und musste sich nur dem slowenischen Topfavoriten Domen Prevc geschlagen geben, der 139,5 Meter weit flog. Dritter wurde Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Andreas Wellinger springt 117 Meter weit – das reicht für den Wettbewerb

Neben Raimund sind auch Felix Hoffmann (Rang 12), Pius Paschke (Rang 21), Andreas Wellinger (Rang 39), Constantin Schmid (Rang 44) und Luca Roth (Rang 46) für das Finale der besten 50 Athleten an diesem Montag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) qualifiziert. Wellinger, der wie Geiger eine Formkrise durchlitt, wirkte mit seinem 117-Meter-Satz nicht zufrieden, schaffte es im Gegensatz zudem Kollegen aber in den Wettbewerb. „Das tut uns allen in der Seele weh“, sagte der ehemalige Skispringer Sven Hannawald über Geigers Misere.

Schon um die Mittagszeit und bei herrlichem Sonnenschein hatten Tausende Menschen den Kern des malerischen Örtchens im Allgäu bevölkert. Die WM-Arena von 2021 soll am Montag ausverkauft sein. Auf Oberstdorf folgt das Neujahrsspringen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen. Der bislang letzte deutsche Gesamtsieger bei der Tournee war Hannawald im Jahr 2002.

Skispringerin Katharina Schmid
:Die Pionierin hört auf

Katharina Schmid bereitete dem Skispringen der Frauen den Weg, gewann sieben Weltmeistertitel, erlebte viele Premieren des Sports. Am Saisonende tritt sie zurück – und könnte ausgerechnet die erste Vierschanzentournee der Frauen verpassen.

Von Sebastian Winter

