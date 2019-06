11. Juni 2019, 12:13 Uhr Lena Oberdorf In Frankreich schrieb sie noch Klausuren

Lena Oberdorf gelingt nach ihrer Einwechslung gegen China ein überzeugendes WM-Debüt.

Oberdorf ist nun mit 17 Jahren, fünf Monaten und 20 Tagen die jüngste deutsche WM-Debütantin.

Mit Torschützin Giulia Gwinn überzeugt eine weitere junge Spielerin.

Von Anna Dreher , Lille

Irgendwann hatte Lena Oberdorf nach dem Spiel die Orientierung verloren. Links, rechts, wo sollte sie hin? Sie machte einen kurzen Schritt, zögerte, blieb stehen. Oberdorf merkte, dass sie genau beobachtet wurde, ein paar Leute winkten. Angenehm war ihr die Situation nicht, also hob sie beide Arme entschuldigend und lächelte schüchtern. Sie wusste jetzt wirklich nicht mehr, was sie tun sollte und hielt inne. Aber das war dann auch nicht recht. Nachdem ihr Name laut von DFB-Pressesprecherin Annette Seitz gerufen wurde, lief sie doch los, vorbei an vier, fünf TV-Kameras, zu den mit Notizblöcken wartenden Journalisten. Sie verdrehte die Augen, lächelte wieder, und weil ihr diese Desorientierung so unangenehm war, sagte sie auf diese schön lang gezogene Art, wie sie nur Teenager können: "Peeeeeeeeiiinlich!"

Deutschland hatte bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen vor 15 238 Zuschauern im Roazhon Park in Rennes 1:0 (0:0) gegen China gewonnen, es war der wichtige Auftaktsieg zum Turnierstart in Frankreich. Die Erste, die über die Bewertung ordentlicher offensiver und chaotischer defensiver Situationen sprach sowie über die teils grenzwertige Zweikampfhärte der Chinesinnen, war dann am Samstag jedoch nicht die erfahrene Kapitänin Alexandra Popp. Stattdessen tauchte in der Medienzone vor der mit Sponsorenlogos bedruckten blauen Wand zunächst Lena Oberdorf auf, die mit 17 Jahren Jüngste im deutschen Kader. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte sie zur zweiten Halbzeit eingewechselt, nachdem sich die Mannschaft zunehmend vom Gegner und von eigenen Fehlern aus dem Konzept bringen hatte lassen. "Mit Lena wollten wir physische Präsenz bringen", sagte Voss-Tecklenburg. "Wenn wir das mit der jüngsten Spielerin erreichen, spricht das für Lena."

Es sprach auch für die seit einem Jahr in der Bundesliga für die SGS Essen spielende Oberdorf aus Gevelsberg, dass sie mit einer Ruhe und Klarheit auffiel, die manch erfahrenerer Mitspielerin an diesem Tag abging - und das mit einer Selbstverständlichkeit, die überraschte. Erst im defensiven Mittelfeld, später in der Innenverteidigung. In ihrem vierten Länderspiel stellte sie zudem einen Rekord ein: Sie ist nun mit 17 Jahren, fünf Monaten und 20 Tagen die jüngste deutsche WM-Debütantin. Bisher war das seit dem 5. Juni 1995 mit 17 Jahren, sieben Monaten und elf Tagen die Rekordnationalspielerin und wohl bekannteste deutsche Fußballerin Birgit Prinz, die das Team nun bei der WM als Psychologin begleitet. "Echt? Das wusste ich noch gar nicht", sagte Oberdorf mit einer Mischung aus Stolz und Verlegenheit.

Sie ist schon oft die Jüngste in verschiedenen DFB-Auswahlteams gewesen, und es wirkt so, als könne sie auch jetzt gut damit umgehen. "Ich habe das Glück, dass ich noch gar nicht realisiere, dass ich hier bin", sagte Oberdorf, die in Frankreich sogar noch Schulklausuren geschrieben hat. "Das muss alles erstmal sacken."

Auch Gwinn gelingt Historisches

Als sie souverän Fragen beantwortet hatte und sich die Mixed-Zone immer mehr füllte, kam auch eine andere der insgesamt 15 Nationalspielerinnen in Voss-Tecklenburgs Kader, die nun in Frankreich ihre erste WM bestreiten: Giulia Gwinn, Hauptdarstellerin der entscheidenden Szene und mit 19 Jahren Drittjüngste im Team. Jünger ist neben Oberdorf nur noch die 18 Jahre alte Klara Bühl vom SC Freiburg. In der 66. Minute schoss Gwinn aus 18 Metern das als Erlösung beschriebene 1:0, ihr zweites Tor für die DFB-Frauen. Andere, erfahrenere Kolleginnen hatten zuvor mehrmals die Chance auf dem Fuß, aber es war Gwinn, die ihre als einzige nutzte.

Ihr neuntes Länderspiel hatte sie rechts außen begonnen und war später nach hinten links gewechselt. Nach einer gewissen Aufwärmphase fand sie besser hinein in die Partie. "Das gibt mir auf jeden Fall Selbstvertrauen für die nächsten Spiele", sagte Gwinn, die zur kommenden Saison vom SC Freiburg zu Bayern München wechselt. Und dann ergänzte sie noch wie ein Routinier: "Ich habe ja schon oft auf mehreren Positionen gespielt, das war keine große Umstellung, ich habe mich schnell eingefunden." Auch Gwinn gelang in diesem Spiel Historisches: Sie ist erst die dritte deutsche Teenagerin nach Prinz (1995) und Ariane Hingst (1999), die bei einer Weltmeisterschaft ihren eigenen Treffer bejubeln konnte. Nachdem sie schon bei ihrem U17- und U20-WM-Debüt zur besten Spielerin gewählt wurde, bekam sie diese Trophäe auch am Samstag überreicht.

Es wird Martina Voss-Tecklenburg vor allem angesichts der zahlreichen Blessuren nach dem Aufeinandertreffen mit China beruhigt haben, dass zwei so junge Spielerinnen gleich bei ihrem ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft für Stabilität und drei Punkte gesorgt haben und zudem zeigten, wie flexibel sie einsetzbar sind. Für Unsicherheit sorgten jene WM-Debütantinnen, von denen es womöglich am ehesten zu erwarten gewesen wäre, jedenfalls am wenigsten. Sie dürften im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am Mittwoch in Valenciennes (18 Uhr, ZDF) wieder eine Chance bekommen - womöglich sogar von Beginn an.