Der frühere US-Präsident hilft Joe Biden im Wahlkampf mit seinen Auftritten - die größte Aufmerksamkeit erreicht an diesem Wochenende ein Video aus einer Basketballhalle in Michigan.

Von Jonas Beckenkamp

Dies ist die Kurzgeschichte eines vermeintlich belanglosen Videos, das an diesem Wochenende durch die digitalen Wohnzimmer gereicht wurde. Sie handelt von einem sehr berühmten Mann, der einen Dreipunktewurf in einer Basketballhalle versenkt. Swish, wie es im Basketball heißt. Ohne Ringberührung. Mit links. In Lackschuhen und feinstem Zwirn. Wer nicht ganz offline war, hat es vielleicht schon gesehen, aber das macht nichts, man kann es zum Glück immer wieder und wieder anschauen. Es tut ganz gut in diesen Zeiten der Zerrissenheit.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Barack Obama heißt der Scharfschütze, getroffen hat er seinen Wurf bei einem Wahlkampftermin mit Präsidentschaftskandidat Joe Biden in Michigan. Und wer sich jetzt fragt, warum das Video millionenfach geteilt und geklickt wurde, der landet schnell bei Obama selbst. Dass der frühere US-Präsident einfach so durch eine Uni-Basketballhalle latscht und im Vorbeigehen einen Dreier durch die Reuse schmeißt, hat etwas Versöhnliches. Kurz vor der US-Wahl klammern sich viele Menschen an das letzte Quäntchen Wahrhaftigkeit im amerikanischen Politikbetrieb.

Und man darf in diesem Fall tatsächlich davon ausgehen, dass die Szene nicht gestellt ist, sondern einfach so passierte. Obama ist ja nicht nur ein großer Basketballfan, der seit jeher dem NBA-Klub Chicago Bulls aus seiner Wahlheimatstadt die Daumen drückt, sondern er war einst in Uni-Tagen selbst auch ein passabler Basketballer. Seit seiner Zeit an der Punahou School in Hawaii steht er gerne auf dem Parkett, er bestritt auch als US-Senator immer wieder mal ein paar Spielchen und traf auch einst bei einem Termin mit den US-Truppen in Kuwait einen Dreier. Obamas erneuter Treffer in der Turnhalle in Flint ist also kein Zufall: Dieser Mann hat geübt!

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Selbst in seiner Zeit im Weißen Haus konnte er nicht die Finger von der orangen Kugel lassen - bis er nach einem tieffliegenden Ellbogen eines Gegners sogar genäht werden musste. Obamas Basketballskills haben nach eigener Aussage job- und altersbedingt zwar über die Jahre gelitten, aber für eine präzise Bogenlampe à la Steph Curry reicht es offenbar immer noch. "So mach ich das", schäkert er in die Runde, nachdem er seinen Schuss aus über 7,24 Metern verwandelt hat. So weit ist die Dreierlinie in den USA vom Korb entfernt. Obama, der King of Cool, grapscht sich danach seinen Kaffeebecher von einem Begleiter und verlässt die Halle wie einer, der gerade bei einem Auswärtsspiel einer kochenden Arena den Zahn gezogen hat.

Zurück bleiben ein Kamerateam, ein paar Handyfilmer und ein maskierter Joe Biden, der ein staunendes "Woah" vor sich hin ruft. Zuerst veröffentlicht hat das Video übrigens Bidens Digitalstrategin Olivia Raisner. Bereits am Samstag schauten es über sieben Millionen Menschen an - und auch der Ex-Präsident selbst publizierte es am Sonntag auf seinem Twitter-Account. Sein Appell: Shoot Your Shot! Wirf', wenn Du die Chance hast. Ein durchaus glaubhafter Aufruf zum Wahlgang am Dienstag. Vielleicht ist das Video also doch nicht so belanglos.