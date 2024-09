Es stinkt bestialisch auf dieser Brücke, doch gehört das zum Charme. Kein Wunder, dass in „California Love“, der Hymne auf den US-Bundesstaat an der Westküste der Rapper Dr. Dre und 2Pac, nicht von Beverly Hills oder Silicon Valley die Rede ist, dafür von: Compton, Watts, Long Beach – und Oakland. Der Stolz der Stadt gründete nicht auf den Vergleichen mit New York, Los Angeles, San Francisco– sondern darauf, dass Sportklubs aus Oaktown grandiose Außenseitergeschichten erzählten, indem sie den Kollegen aus diesen Metropolen zuverlässig den Hintern versohlten: 1989 etwa, als die A’s die World Series gegen die Giants gewannen, den Lokalrivalen von der anderen Seite der San Francisco Bay. Oder die Raiders, die auf ihrem Weg zum Super-Bowl-Sieg 1980 die Chargers aus dem wunderschönen San Diego besiegten. Und die Warriors, die drei Finalserien gegen LeBron James und die Cleveland Cavaliers gewannen, der danach, klar, zu den Showtime-Lakers nach Los Angeles wechselte.

Detailansicht öffnen Ein bisschen Sport, viel Karneval: Fans der Oakland Raiders waren für ihre Outfits berühmt. (Foto: Darren Yamashita/USA Today Network/Imago)

Am Donnerstag werden zum vorerst letzten Mal Sportfans über diese Brücke laufen; die A’s werden zum letzten Mal im Coliseum spielen, gegen die Texas Rangers. Danach werden sie für drei Jahre nach Sacramento umziehen, ehe die neue Prachtarena in Las Vegas fertig sein wird, wo die Raiders seit 2020 spielen. Die Warriors sind ein Jahr davor umgezogen, in einen – für viele Fans könnte es kaum schlimmer sein – 1,4-Milliarden-Dollar-Tempel in San Francisco, den man von Oakland aus sehen kann. Dort gewannen sie 2022 ihre bislang letzte Meisterschaft.

Deutsche Sportfans können sich nicht vorstellen, was in einer Stadt wie Oakland passiert, wenn alle Vereine wegziehen. Zum einen siedeln die Deutschen ihre Sportvereine nicht einfach um wie ein Unternehmen, zum anderen dominiert der Fußball dort derart, dass der Umzug dreier identitätsstiftender Organisationen völlig undenkbar ist. Vielleicht so: Der Fortzug von A’s, Raiders und Warriors innerhalb von fünf Jahren ist so, als würde man München den FC Bayern, den Olympiapark und das Oktoberfest wegnehmen.

Es sind ja nicht bloß Klubs, Orte und Gebäude, die verschwinden, sondern Identität. Oakland versteht sich seit jeher als progressive Denkerstadt: Zentrum der Bürgerrechtsbewegung, Black-Panther-Geburtsort, die Universität im benachbarten Berkeley gilt als Wiege der Freien Rede. All das verkörperten die Sportvereine: Die Raiders wählten 1968 als erste Football-Franchise einen schwarzen Quarterback (Eldridge Dickey) in der ersten Runde der Talentbörse. Die Warriors holten 1960 den Afroamerikaner Al Attles als Spieler, machten ihn 1970 zu einem der ersten schwarzen Cheftrainer in der NBA und 1983 zu einem der ersten schwarzen Manager. Insgesamt 64 Jahre lang war er bei den Warriors angestellt, länger als jede andere Person in der NBA-Geschichte, ehe er kürzlich verstarb. Und die A’s unter Beane zeigten den Großkapitalisten aus New York und Los Angeles, dass man auch ohne Geldfüllhorn erfolgreich sein kann.

Detailansicht öffnen 27 Jahre lang führte Charles Riley die Besucher im Oakland Coliseum zu den Sitzplätzen in Sektion 122. Nach dieser Saison ist Schluss. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP)

„Es ist traurig, weil es Heimat für mich ist“, sagt Charles Riley, der am Donnerstag zum letzten Mal im Coliseum Leute in Sektion 122 zu ihren Plätzen führen wird. 27 Jahre hat er das getan, Ehefrau Patricia kontrolliert draußen Tickets. „Manche erwachsene Zuschauer kenne ich, seit sie Säuglinge waren. Es sind Freunde, ja Familie“, sagt er: „Aber es ist, wie es ist.“

Wie es ist: Sportvereine in den USA sind Franchises der jeweiligen Liga, Milliarden Dollar wert. Und beim Vergleich mit Zuständen im europäischen Fußball verweisen sie gerne darauf, dass keine der 124 Franchises der vier großen Männerligen im US-Sport in finanzieller Notlage sei. Was verliert also eine Stadt, wenn ihre Franchises umziehen? „Ich kann von Herzen sagen: Wir haben es probiert“, schrieb A’s-Eigentümer John J. Fisher am Montag in einem offenen Brief an die Fans.

Was er wirklich probierte: Er wollte zwei Milliarden Dollar zahlen für ein neues Stadion am Jack London Square, einem Viertel direkt an der Bucht, für die das Wort Gentrifizierung erfunden worden ist. Die Stadt sollte mehr als zehn Milliarden Dollar in die Infrastruktur investieren – ein Marketing-Kniff, weil man so behaupten kann, dass Steuerzahler keinen Cent für die Arena, sondern allein für die Verschönerung der Stadt löhnen.

Ist Oakland nun vielleicht sogar besser dran?

Moment mal, sagte der Stadtrat und erinnerte an „Mount Davis“: So nennen sie die Erweiterung des Coliseum um 20 000 Zuschauer im Jahr 1995, die Al Davis, der damalige Eigentümer der Raiders, gefordert hatte. Die kostete mehr als 500 Millionen Dollar; die Stadt musste anschließend wegen Geldknappheit Polizisten entlassen und wird die letzte Rate 2025 abstottern – fünf Jahre nach dem Umzug der Raiders nach Vegas. Dort wurde ihnen ein neues Stadion hingestellt, das Touristen über eine Hotelsteuer (0,88 Prozent des Zimmerpreises) zahlen.

Bei aller Traurigkeit über die Wegzüge: Vielleicht hat Oakland sogar die richtige Entscheidung getroffen, indem es sich nicht hat erpressen lassen von den Franchises. Lieber man lebt mit der Leere, statt sich auf unbestimmte Zeit gewaltig zu verschulden, nur damit ein Milliardär seinen Wunsch erfüllt bekommt. Wenn Städte wie Las Vegas viel Geld ausgeben (das Baseballstadion wird 1,5 Milliarden Dollar kosten, knapp 400 Millionen davon werden mit öffentlichen Geldern finanziert), um eine weitere Attraktion anzulocken, dann ist das eben so. Das ist der trotzige Stolz der Bewohner, die stinksauer sind über diesen Brief von Fisher, der ja tatsächlich dies schreibt: „Ich hoffe, dass ihr diese aufregende Reise mitmacht und ich euch in Grün und Gold sehen werde.“ Übersetzung: Wir sind weg, aber hoffentlich fliegt ihr mal nach Vegas, sorgt für Einschaltquoten und kauft weiterhin ordentlich A’s-Merchandise. Die Einnahmen gehen an uns.

„So läuft das nicht“, sagt Platzanweiser Riley, der im Alter von 82 Jahren mit, wie er sagt, gebrochenem Herzen in Rente gehen wird: „Als die Raiders gingen, war ich fertig mit ihnen – und ich werde mit den A’s fertig sein, wenn sie weg sind. Ich bin nur Fan der Oakland Raiders und der Oakland A’s.“ Die Brücke von der Haltestelle zu den Arenen würde, wenn sie denn nur reden könnte, sicherlich zustimmen.