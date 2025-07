Und plötzlich spricht Team Germany Englisch miteinander. Mitten im Satz, einfach so, aus dem Nichts heraus. „Das gewöhnt man sich halt so an“, erklärt Janina Zeitler, die offenbar gar nicht gemerkt, hat, dass sie die Sprache gewechselt hat: „Irgendwie reden ja alle Englisch.“

Schon klar, wer wie die 23-jährige Münchnerin mit Wellenreiten ihr Geld verdient, tut das doch eher selten in deutschen Gefilden, sondern überall dort auf dem Planeten, wo es gerade schön hohe Wellen hat. So war es jedenfalls, seit in den 80er-Jahren die World Surf League gegründet wurde und Brettkünstler wie Kelly Slater, Laird Hamilton oder Lisa Anderson den aus der Südsee stammenden Sport auf ein ganz neues Level hoben – auch was die finanziellen Verdienstmöglichkeiten angeht. Doch wer sich samt Brett in mehr als mannshohe Wellen stürzen will, muss längst nicht mehr um die halbe Welt jetten oder 16 Stunden mit dem VW-Bus an die Atlantikküste tuckern. Man kommt mittlerweile sogar mit der Bahn ganz gut hin: S8 bis Hallbergmoos, umsteigen in den 692er Bus Richtung Lilienthalstraße, rein in den Neopren und ab auf die Welle der Surftown!

Der Großteil der 32 Athleten, die hier auf der 180 Meter langen Welle bei der ersten Rip Curl Nations Trophy um die Wette surften und den über den Tag verteilt rund 3000 Zuschauern eine sogenannte Expression Session mit ihren besten Tricks in verschiedenen Wellen-Modi boten, hatte jedoch eine andere Anreise: mit dem Flieger bis MUC, dann nur noch zwei Stationen mit der S-Bahn. Acht Nationen mit je vier Athletinnen und Athleten stritten um die erstmals vergebene Trophäe, ein Trumm von einem Pokal in Form einer stilisierten Welle. Dazu gab es noch einen Sieger-Scheck über 5000 Euro, immerhin. Das Geld teilte sich Team Spanien mit Hugo Ortega, Lucia Machado, Gony Zubizarreta und Carla Morera de la Vall vor den zweitplatzierten Italienern.

Das deutsche Quartett Camilla Kemp, Janina Zeitler, Jarko Kreutzeder und Dylan Groen verpasste dagegen knapp den Einzug ins Halbfinale. Nicht schlimm, meint Janina Zeitler: „Wir haben so viele Events und immer so viel Druck, da tut so ein Event, bei dem es nur um den Spaß geht, auch mal gut.“ Klar, der beste Surfer ist immer der, der am meisten Spaß hat. Aber finanzieren muss man die Gaudi ja auch irgendwie.

Wenn sie in der Münchner Heimat ist, dann muss Janina Zeitler eines abhaken: den Ritt auf der Eisbach-Welle

Seit den magischen Bildern von den olympischen Wellen vor Tahiti im vergangenen Jahr hat Surfen Konjunktur wie wohl noch nie. Das findet auch Camilla Kemp, Deutschlands erste Olympia-Starterin auf dem Surfbrett: „Wir bekommen schon mehr Aufmerksamkeit, auch medial. Von den Sponsoren her ist es ein bisschen besser als noch vor Olympia, aber halt auch nicht so, dass ich nach der Karriere nichts mehr arbeiten müsste. Im Prinzip geht es auch in dieser Saison wieder bei null los.“

Landsmann Leon Glatzer, einen Zyklus vor Kemp der erste deutsche Surfer überhaupt bei Olympia, fehlt diesmal beim Event in der Surftown – wegen eines lukrativen Werbe-Drehs. Wer nicht gerade in der Champions-Liga von Ausnahmeathleten wie Slater oder Kai Lenny spielt, muss schauen, wo er bleibt, und sich nicht selten als Lebenskünstler von Wettkampfstrand zu Wettkampfstrand durchschlagen.

Wobei sich im deutschen Wellenreitverband mit Blick auf Olympia 2028 am Trestles Beach bei Los Angeles schon so einiges in die richtige Richtung zu entwickeln scheint. Am Tag vor der Spaß-Trophy in Hallbergmoos haben Kemp, Zeitler & Co. noch nahe Lissabon um Europameisterschaftsmedaillen gesurft. Kemp wurde gute Fünfte, die 23-jährige Deutsch-Amerikanerin Rachel Presti, eine ehemalige Junioren-Weltmeisterin, wurde Siebte, Zeitler Neunte. Bei den Männern holte der 21-jährige Tim Elter – noch so ein Olympia-Teilnehmer – Silber, Glatzer, 28, und Lenni Jensen, 24, schieden dagegen schon frühzeitig aus.

Zu den European Qualifying Series an den Atlantikküsten von Spanien und Frankreich reisen die deutschen Surferinnen und Surfer nun individuell, bevor es im September als Nationalteam zur Weltmeisterschaft nach El Salvador geht. Da dürfte Deutsch wohl kaum zu hören sein, sind doch eh der Großteil der achtköpfigen deutschen Nationalmannschaft in Portugal zuhause: Die 29-jährige deutsche Meisterin Kemp in Cascais nahe Lissabon, wo sie wie der fünf Jahre jüngere Dylan Groen auf die Deutsche Schule ging. Der erst 16-jährige Jarko Kreutzeder lebt in Ericeira an Portugals Westküste, seit er vier Jahre alt ist.

Und Janina Zeitler? Sie sagt: „Mein Zuhause ist mein Koffer. Ich bin eigentlich ständig unterwegs.“ Jahrelang hatte sie ihr Weg immer zur Eisbachwelle geführt, was sich auch als Weltenbummlerin nicht grundlegend geändert hat, wie sie sagt. „Wenn ich in München bin, muss ich das jedes Mal unbedingt abhaken.“