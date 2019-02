4. Februar 2019, 15:41 Uhr Zum Tod von Matti Nykänen Er kellnerte, er strippte, er sang

Der Tod eines der besten Skispringers der Geschichte trifft Finnland hart: Matti Nykänens Leben war auf Verschleiß angelegt, aber seine Erfolge bleiben unvergessen.

Nachruf von Thomas Hahn

Die Biografie, die Matti Nykänen 2003 mit dem österreichischen Autoren Egon Theiner herausbrachte, trug den bezeichnenden Titel "Grüße aus der Hölle". Um sie zu vermarkten, kam er damals zur Vierschanzentournee. Er reiste neben dem Tross der Skispringer zu seinen alten Wirkungsstätten und entfaltete dabei jene seltsame Aura zwischen Rausch und Größe, die in Finnland längst ein Teil des Alltags geworden war. Ehrfurcht und Befremden begleiteten ihn.

Beim Tournee-Empfang ließ er sich eine Gesangseinlage nicht nehmen. "Life is Life" auf Finnisch, immerhin Playback. Er trank Bier und lächelte Journalisten an. Beim PR-Auftritt in einem Einkaufzentrum in Salzburg-Kleßheim lag eine glasige Seligkeit in seinen Augen. Er war zu laut, man sah ihm die Alkoholkrankheit an. Trotzdem schaute ein Vater zu ihm auf und erklärte seinem Kind, das sei Nykänen, der Olympiasieger, einer der begabtesten Skispringer der Sportgeschichte.

Nun ist Matti Nykänen tot. Mit dieser traurigen Nachricht sind die Finnen am Montagmorgen aufgewacht. Sie waren überrascht, weil Nykänen erst 55 Jahre alt war, aber so richtig verwundert waren sie nicht. Das Leben des Matti Nykänen war auf Verschleiß angelegt, seine Sucht, seine bisweilen handgreiflichen Streitigkeiten zeigten, dass sein Privatleben nicht gesund war.

Nykänen gewann alles, was sein Sport hergab

In den letzten Jahren war es etwas ruhiger um ihn, trotzdem gab es immer wieder Nachrichten von seiner Trunkenheit. Außerdem war bekannt, dass Nykänen ein Aufmerksamkeitsdefizit und Diabetes hatte. Sich kopfschüttelnd um Matti Nykänen Sorgen zu machen, war eine Regung, die viele Finnen vereinte. Sie wussten, dass er sein Leben radikal hätte umkrempeln müssen. Aber das konnte er nicht.

Vielleicht konnte Matti Nykänen es auch deshalb nicht, weil die Tragik seiner Existenz auch ein Erfolgsmodell war für ihn. Berühmt wurde er als Skispringer. In den Achtzigerjahren dominierte er seinen Sport. Er war nicht der Prototyp des disziplinierten Winterathleten. Es gab schon damals viele Geschichten von Alkoholeskapaden und demolierten Hoteleinrichtungen. Aber an der Schanze funktionierte er teilweise auch nach durchzechten Nächten mit unbestechlicher Präzision. Er hatte Sprungkraft, ein Gespür für die Kräfte der Luft und einen ausgeprägten Instinkt für das richtige Timing beim Absprung.

Nykänen war nie zu spät am Schanzentisch, sagen Experten, und so gewann er alles, was sein Sport hergab: vier Mal den Gesamtweltcup, zwei Mal die Vierschanzentournee, eine Skiflug-Weltmeisterschaft, sechs Mal WM-Gold, vier Mal Olympia-Gold. Bei den Spielen von Calgary 1988 war er mit drei Siegen der überragende Springer. Sein Rekord von 46 Weltcupsiegen hielt bis 2013, als der Österreicher Gregor Schlierenzauer ihn einstellte und ausbaute. "Bei Matti Nykänen hatte man das Gefühl, er beginne schon im Anlauf zu fliegen", schrieb mal der österreichische Olympiasieger und Skisprung-Philosoph Toni Innauer.

Aber mit 27 war seine Sportler-Karriere zu Ende. Nykänen verlor seinen Halt. Er war kein begabter Schüler gewesen, er hatte keine Ausbildung. Seinem Genie hatte er immer wieder mit Eigensinn und Frechheit Raum verschafft. Außer Skispringen konnte er eigentlich nur eine Tätigkeit wirklich gut: Nykänen sein, mit all seinen Schwächen. Also wurde er ein Idol der Klatschspalten, ein Unterhändler des schlechten Geschmacks, eine Figur zwischen Absturz und mühsamem Balanceakt. Ein Nykänen eben. Er kellnerte. Er strippte. Er sang.