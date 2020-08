Ein Coup: Moritz Sanders (links) bleibt nun doch in Nürnberg. Dem 22-Jährigen hatten viele den Sprung in die Bundesliga zugetraut.

Von Sebastian Leisgang

Eigentlich ist es nicht besonders schwer, diese Frage zu beantworten, schon gar nicht für einen wie Ralph Junge, den Mann, der sich mindestens seit seiner Geburt, vielleicht auch schon länger mit Basketball befasst.

Seit etwas mehr als sechs Jahren ist Junge, 51, Trainer der Nürnberg Falcons. Er kennt die zweite Bundesliga bis ins letzte Detail, er weiß, was in dieser Spielklasse vor sich geht; und weil er nicht nur Trainer der Falcons, sondern auch deren Geschäftsführer ist, hat er im Grunde auf alle Fragen eine Antwort. Auf wirtschaftliche, auf strukturelle, auf sportliche.

Was also ist in der kommenden Saison zu erwarten?

Junge überlegt einen Augenblick, dann sagt er: "Momentan verändert sich alles." Nicht nur der Sport, auch das Leben generell, die Menschen selbst, die Berufswelt. Irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen, und deshalb ist es auch all das, was Junge in diesen Tagen umtreibt.

Eigentlich soll Junge über Basketball reden, über den Kader der Falcons, über die Ziele, über das nächste Jahr in der zweiten Liga, so ist es angedacht. Junge spricht auch über diese Themen, darüber, dass er "eine deutsch-fränkische Truppe" zusammengestellt habe und dass eine Saison bevorstehe, "in der sich viele wundern werden", weil es auch dieses Jahr für die Vielzahl ambitionierter Klubs nur acht Playoff-Plätze gebe - es dauert aber nicht lange, bis klar wird, dass es auch die großen Fragen sind, die Junge beschäftigen. Fragen, die über den Sport hinausreichen und ihn am Ende doch wieder betreffen. Junge sagt also: "Unsere Gesellschaft ist zwiegespalten. Manche haben große Angst vor dem Virus, andere leugnen ihn." Kurze Pause - und dann: "Ich glaube, die Normalität muss sich neu definieren. Deshalb frage ich mich: Wie sieht der Profisport in Zukunft aus? Ich vermute, dass Social Media eine noch größere Rolle spielen wird."

Junge schaut oft über den Spielfeldrand hinaus. Jetzt, in Zeiten des Coronavirus, ist er sich sicher, dass, wenn die Krise überwunden ist, einiges nicht mehr so sein wird wie zuvor. "Dieser Sommer war anders als alle Sommer vorher. Es wird dauern, bis Gewohnheiten zurückkehren", meint Junge, "selbst wenn wir einen Impfstoff haben, wird es Leute geben, die die Enge nicht mehr mögen, weil sie sich daran gewöhnt haben, Abstand zu halten."

Sollte Junge Recht behalten, könnte das die Nürnberger Basketballer besonders hart treffen. Im Westen der Stadt entsteht gerade eine Halle, die Bauarbeiten laufen planmäßig, im Februar sollen die Falcons einziehen. "Das könnte grotesk werden. Eine 4000-Zuschauer-Halle - und dann darf keiner rein", sagt Junge, "unser Plan war, mit Pauken und Trompeten einzuziehen, das ist jetzt in Frage gestellt." Nicht aber das große Ziel, auf das die Falcons hinarbeiten. Nürnberg will in die Bundesliga - daran ändert auch die Corona-Krise nichts. Junge will dieses Ziel mit kleinen Schritten erreichen, Stück für Stück.

Er hat die Falcons deshalb als Ausbildungsbetrieb aufgestellt, als Anlaufstelle für Talente aus der Region. Junge selbst versteht sich als Langstreckenläufer, er weiß, dass sein Weg eine Menge Geduld erfordert und eher morgen als heute Erfolg verspricht - "aber ich bin überzeugt, dass sich diese Kontinuität, für die wir stehen, irgendwann im Ergebnis widerspiegelt".

Am Dienstag wird Junge sein Team zum ersten Mal wieder zu sich bestellen, der Trainingsauftakt steht an. Die Kaderplanungen sind abgeschlossen, am Freitag haben die Falcons verkündet, dass auch Moritz Sanders bleibt - es ist ein Coup. Dem 22-Jährigen hatten viele den Sprung in die Bundesliga zugetraut. Jetzt ist nur noch eine Kaderstelle vakant, den Namen jenes Spielers, der diese Position besetzt, werden die Nürnberger zeitnah bekannt geben, dann ist die Vorarbeit erledigt.

Corona, die Folgen, die Herausforderungen für die Gesellschaft: Es waren recht schwere Themen, über die Junge geredet hat. Am Ende des Gesprächs ist es ihm deshalb ein besonderes Anliegen, diese eine Sache noch einmal zu betonen: mit welcher Vorfreude er dem Wiedersehen mit seinen Spielern entgegenfiebert und mit welchem Elan er die erste Einheit angeht. "Ich freue mich riesig auf unsere Mannschaft", sagt Junge. Und: "Es wird richtig Spaß machen, mit den Jungs zu arbeiten." Trotz Corona, trotz der Ungewissheit, die dieser Tage bei allem mitschwingt.