Von Christoph Ruf

Am Donnerstag war Fabian Schleusener noch Ehrengast einer Online-Buchpräsentation, die es ohne ihn gar nicht gegeben hätte. Als unbestrittener Held des Relegations-Rückspiels zwischen Ingolstadt und Nürnberg, das er mit seinem Tor in der Nachspielzeit zugunsten des 1. FCN entschieden hatte, war er der vielgefragte Protagonist des Buches "Nahtoderfahrung", das der Journalist Oliver Fritsch zu Ehren jenes Tages geschrieben hat. In 29 Ligaspielen für den Club hat Schleusener allerdings keinen Treffer erzielt, weder vor noch nach dem Ingolstadt-Spiel. Ein Ehrenplatz bei den Fans ist ihm zurzeit also deutlich sicherer als ein Platz in der ersten Elf.

Am Sonntag, beim überaus glücklichen 2:1-Sieg des 1. FC Nürnberg gegen die Würzburger Kickers, stürmte "Schleuse" deshalb sogar erst nach dem Abpfiff auf den Platz, um denjenigen zu gratulieren, der derzeit an seiner Stelle die Tore für die Mittelfranken schießen. Allen voran galt der kollegiale Handshake Manuel Schäffler, der den FCN in der 36. Minute in Führung gebracht hatte. Und natürlich wurde auch Innenverteidiger Asger Sörensen ("Wir haben das 10 000 Mal im Training geübt") abgeklatscht, der in der Nachspielzeit das 2:1 per wuchtigem Kopfball erzielt hatte. Sein Trainer hatte ihn und seine Kollegen ("Macht ihn rein") zuvor vehement dazu aufgefordert, den Eckball von Johannes Geis möglichst gewinnbringend zu verwerten (90.+2.). Robert Klauß, der sich in der Schlussviertelstunde ununterbrochen am Vierten Offiziellen aufgerieben hatte und dabei mal eine längere (vor dem 2:1), mal eine kürzere (danach) Nachspielzeit forderte, gab nach dem Spiel dann auch zu, dass er "sehr glücklich über den Sieg, aber nicht über die Art und Weise, wie er zustande kam" sei.

"Der Gegner wusste gar nicht mehr, wie er vors Tor kommen sollte", sagt Würzburgs Trainer Trares

Tatsächlich erarbeitete sich der Club nach passabler erster Hälfte im zweiten Durchgang kaum noch Chancen, auch spielerisch war der Tabellenletzte aus Unterfranken überlegen, wie Kickers-Coach Bernhard Trares zurecht anmerkte: "Die Mannschaft kämpft, sie will Fußball spielen. Der Gegner wusste gar nicht mehr, wie er vors Tor kommen sollte."

Nürnberg hatte zumindest im ersten Durchgang ein paar Chancen gehabt. Doch nur der Angriffs-Chef nutzte die auch. Nach einem langen Ball von Enrico Valentini, der kurz darauf verletzungsbedingt vom Platz musste, verwertete Schäffler eine Kopfball-Ablage von Felix Lohkemper zum Führungstreffer (36.). Es war das sechste Tor des ehemaligen Wiesbadeners in seinem achten Zweitliga-Einsatz für den FCN. Zuvor hatten auch Lohkemper (3.) und Tom Krauß (25.) gute Abschlussmöglichkeiten für eine Nürnberger Mannschaft, die ihre Angriffe im ersten Durchgang mit Sinn und Verstand durchführte, ehe sich nach dem Seitenwechsel ein kreativer Spannungsabfall bemerkbar machte.

Den Würzburgern schien hingegen bewusst zu sein, dass sie möglichst schnell die Trendwende hinbekommen müssen. Ihr Auftritt in Nürnberg dürfte intern durchaus als Mutmacher gewertet werden. Taktisch wirkte der Gast gut eingestellt, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen blieben in der Vorwärts- wie in der Rückwärtsbewegung stimmig. Und mit etwas Glück - ein Kopfball von Dominic Baumann krachte so wuchtig an den Pfosten, dass man es in 80 Metern Entfernung laut hören konnte (45.) - hätte es ja auch trotz des zaghaften Offensivspiels zu einem 1:1 zur Halbzeit gereicht.

So dauerte es noch, bis der Ausgleich fiel. Der starke David Kopacz hatte einen den Ball nach einem weiten Zuspiel von Patrick Sontheimer an den Pfosten gedroschen, den Abpraller nutzte Baumann zum 1:1 (56.). Kurz darauf hätte Kopacz mit einem 18-Meter-Schuss fast die Führung erzielt, auch Baumann hatte noch eine gute Chance (77.).

Ein Remis wäre für die insgesamt deutlich verbesserten Unterfranken also hochverdient gewesen. Mit der letzten Aktion des Tages erneut in Rückstand zu geraten, ist da schon ein sehr hartes Los. Wenngleich die Würzburger selbstkritisch genug waren, um zuzugeben: "Standardsituationen sind elementar in der zweiten Liga." So formulierte es ihr Kapitän Arne Feick, der erstmals nach seiner Verletzungspause wieder mitgewirkt hatte, und das Blöde dabei ist: "Da kassieren wir aktuell zu viele Gegentore."