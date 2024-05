Joti Chatzialexiou wird neuer Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der ehemalige Sportliche Leiter der Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) soll am kommenden Montag offiziell vorgestellt werden, wie der Club am Mittwoch mitteilte. „Er ist ein ausgewiesener Fußballfachmann, der enorme Qualitäten und eine Menge Expertise in vielfältigen Bereichen des Fußballs mitbringt“, sagte Nürnbergs Aufsichtsratschef Peter Meier. Chatzialexiou wird damit Nachfolger von Dieter Hecking, von dem sich der Club Anfang Mai getrennt hatte.