Von Markus Schäflein

Das letzte Spiel, das Mats Möller Daehli in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert hat, fand im Dezember 2019 statt. Er verlor mit dem FC St. Pauli 0:1 gegen Jahn Regensburg, danach wechselte er für 2,5 Millionen Euro nach Belgien zum Erstligisten KRC Genk. Es war ein so genanntes teueres Missverständnis, Möller Daehli spielte nur selten, obwohl er fit war, nachdem der deutsche Trainer Hannes Wolf im September 2020 entlassen worden war, wurde es schlimm, "es gab keine Erklärung, und das war schwierig".

Nun ist Möller Daehli zurück in der zweiten Liga, und sein erstes Spiel beschert ihm an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) wieder die Regensburger als Gegner - als Leihspieler des 1. FC Nürnberg. Beim Club haben sie lange daran gearbeitet, den Offensivakteur zu bekommen - die zweite Liga erinnert sich ja noch überaus positiv an ihn, und er sich nach eigenen Angaben auch positiv an sie. "Ich habe die zweite Liga vermisst", sagte er zum Einstand. Den ersten Kontakt habe es schon im November gegeben, berichtete Nürnbergs Trainer Robert Klauß: "Er ist gut in den Umschaltphasen, deshalb passt er sehr gut zu unserer Idee von Fußball. Als wir gehört haben, dass er in Genk wenig Spielzeit bekommt und eine Veränderung im Winter anstrebt, war er unser absoluter Wunschspieler."

Klauß hofft, "dass wir die Spieler, die wir auf dem Platz haben, noch besser in Szene setzen können"

Und offenbar so wünschenswert, dass die Nürnberger ihren ursprünglichen Wunsch, den Mittelstürmer Pascal Köpke nach seinem Kreuzbandriss positionsgetreu zu ersetzen, ad acta legten. Das Sturmzentrum ist die einzige Position in der Offensive, die Möller Daehli, 1,72 Meter, eher nicht spielen kann. Ansonsten ist der Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft nach der langen Zwangspause nach eigenem Bekunden nicht wählerisch: "Achter, Zehner, links oder rechts vorne - wenn ich auf dem Platz bin, bin ich glücklich." Klauß hat ihn wohl zentral eingeplant; er erhofft sich von dem Zugang, "dass wir die Spieler, die wir auf dem Platz haben, noch besser in Szene setzen können".

Das ist auch dringend nötig - nur ein Punkt aus den letzten vier Partien steht zu Buche. Gegen die Regensburger, die ebenfalls 20 gesammelte Zähler aufweisen, wird es um die Frage gehen, welche der beiden Mannschaften den Blick ganz konkret Richtung Abstiegszone richten muss - der Relegationsplatz ist momentan fünf Punkte entfernt. Und diese Blickrichtung wollen die Nürnberger in dieser Saison unbedingt vermeiden. "Wir wollen in der Lage sein, punkten zu wollen, aber nicht punkten zu müssen", sagte Klauß - und um in dieser Lage zu bleiben, muss der Club gegen den Jahn punkten. Klingt komisch, ist aber so.

Und so kommt "natürlich ein gewisser Druck rein", wie Klauß feststellte. Beim Versuch, ihm standzuhalten, muss der Trainer auf den gelbgsperrten Asger Sörensen verzichten müssen. Für ihn rückt Georg Margreitter, nach langer Verletzungspause seit vier Wochen wieder im Mannschaftstraining, in die Innenverteidigung. "Er ist ein erfahrener Spieler, der weiß, wie es ist, mit wenig Spielpraxis in so eine Partie zu gehen", sagte Klauß. Ähnlich sieht der Trainer es auch bei Möller Daehli: Der Zugang wird auf Anhieb im Kader sein und auch zum Einsatz kommen. "Wie lange er spielt, werden wir danach entscheiden, wie er sich fühlt." Möller Daehli betont jedenfalls: "Ich bin fit."