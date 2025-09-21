Was man gegen die Kölner Haie besser unterlassen sollte, wussten die Nürnberg Ice Tigers – zu überzeugend war das Überzahlspiel der Haie an den ersten drei Spieltagen der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) gewesen. Nur: das bloße Wissen reichte nicht aus. Dreimal waren die Kölner, der letztjährige Playoff-Finalist, am Sonntag in Überzahl erfolgreich, aus einem lange Zeit ausgeglichenen Heimspiel gingen die Ice Tigers deshalb als 2:4-Verlierer vom Eis. „Definitiv“ habe das den Unterschied ausgemacht, sagte Nürnbergs Verteidiger Julius Karrer, „wir müssen von der Strafbank wegbleiben.“ Da die Franken am Freitag in Iserlohn eine 4:1-Führung aus der Hand gegeben hatten, war es die zweite Niederlage des Wochenendes. Damit stehen nach vier Spieltagen vier Punkte zu Buche.

Das 5:6 nach Penaltyschießen bei den Iserlohn Roosters hatte Ice-Tigers-Trainer Mitch O’Keefe mächtig gewurmt, er redete auf der Pressekonferenz danach Klartext. Eine so späte Drei-Tore-Führung – sein Team lag bis zwölf Minuten vor Ende mit 4:1 vorne – aufgrund von „schrecklichen Fehlern“ noch aus der Hand zu geben, sei inakzeptabel. „Solche Dinge haben wir noch nie gemacht, seit ich vor über einem Jahr hierhergekommen bin.“ Er hoffe, dass die Mannschaft sich „auf ewig“ daran erinnere und begreife, „dass das nie wieder passieren darf.“

Am Sonntag stimmte die Leistung, speziell bei Fünf gegen Fünf. Da erzielten die Franken nämlich mehr Tore als der Vorjahresfinalist und sorgten so dafür, dass es achteinhalb Minuten vor Spielschluss 2:2 stand. Will Graber (13.) und Samuel Dove-McFalls (18.) bestätigten mit ihren Toren die Worte ihres Verteidigers Jakob Weber, der bei Magentasport verlauten ließ, die Blackout-Minuten von Iserlohn seien „ziemlich zügig abgehakt“ worden. Die Kölner Überzahltreffer von Louis-Marc Aubry (8.), Gregor MacLeod (23.) und Oliwer Kaski (54.) schoben die Partie allerdings in Richtung der Haie.

Junge Spieler und die Nürnberg Ice Tigers – das passt seit einigen Jahren

In den ersten Saisonpartien hat sich Thomas Heigl in den Fokus gespielt. Der 22 Jahre junge Angreifer, dessen Zwillingsbruder Nikolaus in München unter Vertrag steht, hat bereits zweimal getroffen und ist damit nur noch ein Tor von seiner gesamten letztjährigen Saisonausbeute entfernt. „Ich fühle mich viel besser als letztes Jahr am Anfang“, sagte Heigl nach dem erfolgreichen 3:1-Saisonauftakt gegen die Augsburger Panther. Zwei zusätzliche Torvorlagen machten ihn zum punktbesten Unter-23-Spieler der Liga nach drei Spieltagen, Heigl bekommt in Überzahl Eiszeit und ist in Unterzahl gesetzt. „Er liest das Spiel gut und ist verlässlich in der Defensive. Wenn du in diesem Alter schon so zuverlässig bist, hast du eine lange Karriere in dieser Liga vor dir“, lobte ihn sein Trainer Mitch O’Keefe in den Nürnberger Nachrichten.

Junge Spieler und die Nürnberg Ice Tigers – das passt seit einigen Jahren. Aufgrund des im Vergleich zur Liga-Konkurrenz überschaubaren Budgets bekommen junge Spieler bei den Franken reichlich Möglichkeiten, ihr Talent zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Am vergangenen Wochenende waren Heigls Reihenkollegen Evan Barratt und Cole Maier, sprich der drittbeste DEL-Scorer der vergangenen Saison (Barratt, 62 Scorerpunkte) und 21-Tore-Mann Maier. Gegen Köln bekam unter den Nürnberger Stürmern nur Maier mehr Eiszeit als die 18 Minuten des 22-Jährigen. Diese Chance beinhaltet aber auch eine gewisse Verpflichtung. O’Keefe formuliert es mit Blick auf Heigl so: „Er muss den nächsten Schritt machen. Viele dieser Jungs müssen dieses Jahr den nächsten Schritt machen.“ Erste kleine Schritte hat Heigl schon gemacht – und die werden den Ice-Tigers-Verantwortlichen trotz der zwei Niederlagen am Wochenende Hoffnung machen.