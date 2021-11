Die Nürnberg Ice Tigers müssen in den kommenden Wochen auf Torhüter Ilja Scharipow verzichten. Der 26-Jährige zog sich im Heimspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg eine Bandverletzung im Knie zu, wie die Nürnberger am Montag mitteilten. Der Tabellenneunte der DEL trifft an diesem Freitag im fränkisch-bayerischen Derby auf Red Bull München.