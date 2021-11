Die Nürnberg Ice Tigers haben auf den Ausfall von Torhüter Ilja Scharipow reagiert und in Alex Dubeau, 27, Ersatz verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, erhält der Kanadier einen Vertrag bis Mitte Januar. Dubeau kommt vom unterklassigen AHL-Klub Syracuse Crunch. Scharipow fällt wegen einer Knieverletzung einige Wochen aus. "Wir werden in den nächsten Wochen sehr viele Spiele bestreiten. Alex ist ein sehr harter Arbeiter, der keine Scheibe verloren gibt. Er möchte sich für weitere Aufgaben in Europa empfehlen", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.