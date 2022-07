1. FC Nürnberg:Der Club vertraut sich selbst

Beim 2:0 im Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth lässt der 1. FC Nürnberg erahnen, was in dieser Saison möglich sein könnte. Das liegt auch an den neuen Spielern, die das Repertoire der Mannschaft erweitern.

Von Sebastian Leisgang

Als sich Erik Wekesser, Taylan Duman und Manuel Wintzheimer zwanzig Minuten vor Schluss auf einmal an der Seitenlinie aufstellten, rieben sich ein paar Menschen auf den Tribünen des Max-Morlock-Stadions die Augen. Was hatte das zu bedeuten? Wollte es Robert Klauß beim Stand von 1:0 tatsächlich wagen, drei Spieler auf einmal auszutauschen und keinen Verteidiger einzuwechseln? Hatte der Trainer des 1. FC Nürnberg jetzt wirklich vor, derart viele Register zu ziehen, dass ihm für den Rest des Spiels nur noch eine einzige Wechseloption bleiben würde?

Robert Klauß, 37, erlaubte sich tatsächlich, von seinem Wechselrecht Gebrauch zu machen, drei Nürnberger auf einen Schlag auszutauschen und dann auch noch Spieler auf den Platz zu schicken, die man tendenziell lieber im gegnerischen als im eigenen Strafraum hat. Wie in Fußballgottes Namen sollte das nur gut gehen? Die Pessimisten im weiten Rund waren sich einig: Das musste schiefgehen.

Tja, Wekesser, Duman und Wintzheimer waren dann diejenigen, die das 269. Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth zu Gunsten des 1. FC Nürnberg entschieden.

Das war am Ende also die Geschichte, die diese 90 Minuten am Samstagnachmittag erzählten: Der Club vertraut sich selbst. Und weil er sich selbst vertraut, war es am Ende nicht die Nürnberger Elf, die dieses prestigeträchtige Nachbarduell gegen die Fürther gewonnen hat - gewonnen hat es der Nürnberger Kader, der weitaus mehr herzugeben scheint als in der vergangenen Saison.

Damals konnte man hin und wieder noch den Eindruck haben, Klauß wechselt kurz vor Schluss nur deshalb nochmal einen Akteur ein, weil er halt noch einen einwechseln durfte. Die Wahl fiel dann oft auf Manuel Schäffler, der dann meistens so spielte, dass man sich als Zuschauer nicht sicher war, ob es überhaupt einen Strafraum gibt, an dem man ihn gerne hätte. Mittlerweile spielt Schäffler in Dresden an der Seite von Dennis Borkowski, der in der vergangenen Saison zwar auch dem Nürnberger Kader angehörte, auf den die Wahl aber alles andere als oft fiel.

Instinkt, Dynamik und Wucht bringt das Duo Duah und Daferner mit

In Nürnberg machen jetzt gerade die beiden von sich reden, die in diesem Sommer für Schäffler und Borkowski an den Valznerweiher kamen: Kwadwo Duah und Christoph Daferner.

Schon in den ersten beiden Saisonspielen hat das Duo gezeigt, das es der Nürnberger Mannschaft das geben kann, was ihr im vergangenen Jahr noch abgegangen ist. Instinkt, Dynamik und Wucht: All das bringen Duah und Daferner mit. Und all das war es auch, was sich in der ersten Hälfte bezahlt machte, bevor Duman, Wintzheimer und Wekesser beim entscheidenden 2:0 ihre Füße im Spiel hatten.

"Wir agieren im Moment viel mit langen Bällen, weil wir zwei Stürmer haben, die eine außerordentliche Qualität haben", sagte Duman nach dem Nürnberger Derbysieg über Duah und Daferner, die beim 1:0 ihren Kopf (Duah) und ihre Brust (Daferner) im Spiel hatten. Und das ist es ja auch, was diese außerordentliche Qualität der beiden ausmacht: Sie ergänzen sich - und sie punkten mit ihrer Vielseitigkeit.

Duah, 25, und Daferner, 24, sind keine Schubladenstürmer. Duah zeichnet sich zwar in erster Linie dadurch aus, dass er ziemlich gut zu Fuß ist - er ist aber auch dann zur rechten Zeit am rechten Ort, wenn es drauf ankommt. Duah ist also Sprinter und Abschlussstürmer in einem. Und Daferner zeichnet sich dadurch aus, dass er die Physis hat, um als klassischer Mittelstürmer durchzugehen - er sprintet aber auch mal bis an die Außenlinie und setzt dort zu einer Grätsche an, um auf Höhe der Mittellinie den Ball zu erobern.

"Wir wussten, was Nürnberg macht", sagte Fürths Linksverteidiger Luca Itter nach dem Derby und sprach dann von "langen Bällen" und "zweiten Bällen", bei denen es die Spielvereinigung "nicht richtig auf den Platz bekommen" habe, "das zu verteidigen". Lange Bälle, zweite Bälle: Das ist ein neues Element, das die Nürnberger in Person von Duah und Daferner aus ihrem Werkzeugkasten hervorkramen können. Die beiden machen es möglich, dass hoch und weit nicht nur Sicherheit, sondern auch Überlegenheit bringt.