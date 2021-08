Die neue Halle in Nürnberg ist in Rekordzeit gebaut und nun eröffnet worden - vor 4000 Zuschauern zu spielen, bleibt dennoch vorerst eine "Vision" für die örtlichen ProA-Basketballer.

Von Sebastian Leisgang

Ralph Junge nimmt immer noch das Wort "Vision" in den Mund. Am Mittwoch ist zwar eine neue Halle im Nürnberger Südwesten eröffnet worden, in der die Falcons schon bald spielen werden - weil aber noch nicht absehbar ist, wann der Basketball-Zweitligist seine Körbe vor vollbesetzten Rängen werfen kann, sagt der Geschäftsführer der Falcons: "Vor 4000 Leuten zu spielen, das ist unsere Vision."

Vor gut zwei Jahren war dem Nürnbergern noch der Aufstieg in die Bundesliga verwehrt worden, weil eine geeignete Spielstätte fehlte. Junge ließ zwar nichts unversucht, um die Lizenz doch noch zu erhalten - er kämpfte allerdings vergebens. Jetzt jubelt er: "Wir haben ein Schmuckstück. In eineinhalb Jahren wurde in ganz Deutschland noch nie eine Halle in dieser Dimension gebaut. Das ist einzigartig."

Der Bau sei "ein Meilenstein für die ganze Stadt", sagt Junge - schließlich werden in der Multifunktionshalle nicht nur Basketballspiele ausgetragen. Am ersten September-Wochenende aber steigt ein Vorbereitungsturnier, bei dem unter anderem Bundesligist Ludwigsburg zu Gast ist. Am 18. September steht dann Nürnbergs Saisonauftakt in der ProA gegen die Quakenbrücker Artland Dragons an.