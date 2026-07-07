Alexander Nübel , 29, hat sich mit Besiktas auf einen Wechsel in die türkische Süper Lig verständigt. Der Klub aus Istanbul bestätigte am Dienstag eine „grundsätzliche Einigung“. Nübel werde am Dienstagabend am Atatürk-Flughafen erwartet, hieß es. Danach soll der Medizincheck erfolgen und der Transfer abgeschlossen werden.

Die Münchner kassieren wohl bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister mit angeblich rund elf Millionen Euro Jahresgehalt wäre noch bis 2029 gelaufen.

2020 war Nübel als Manuel Neuers designierter Nachfolger von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und in den vergangenen drei Jahren an den VfB Stuttgart verliehen. Für den FC Bayern stand Nübel in gerade einmal vier Pflichtspielen auf dem Platz. Als Nachfolger von Neuer gilt beim Rekordmeister längst Jonas Urbig.