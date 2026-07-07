Zum Hauptinhalt springen

Fußball„Grundsätzliche Einigung“: Alexander Nübel vor Wechsel zu Besiktas

War bei der WM dritter deutscher Keeper dabeu: Alexander Nübel.
War bei der WM dritter deutscher Keeper dabeu: Alexander Nübel. Scott Kinser/Reuters

Nach nur vier Pflichtspielen in sechs Jahren für den FC Bayern geht der Torwart in die Türkei. Vom deutschen Rekordmeister soll der 29-Jährige eine millionenschwere Abfindung erhalten.

SZ bei Google bevorzugen

Alexander Nübel, 29, hat sich mit Besiktas auf einen Wechsel in die türkische Süper Lig verständigt. Der Klub aus Istanbul bestätigte am Dienstag eine „grundsätzliche Einigung“. Nübel werde am Dienstagabend am Atatürk-Flughafen erwartet, hieß es. Danach soll der Medizincheck erfolgen und der Transfer abgeschlossen werden.

Die Münchner kassieren wohl bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister mit angeblich rund elf Millionen Euro Jahresgehalt wäre noch bis 2029 gelaufen.

2020 war Nübel als Manuel Neuers designierter Nachfolger von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und in den vergangenen drei Jahren an den VfB Stuttgart verliehen. Für den FC Bayern stand Nübel in gerade einmal vier Pflichtspielen auf dem Platz. Als Nachfolger von Neuer gilt beim Rekordmeister längst Jonas Urbig.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Deutsche Nationalmannschaft
:Tage des offenen Tores

Wenn Jürgen Klopp als Bundestrainer übernimmt, ist eine Frage so ungeklärt wie vielleicht noch nie in der DFB-Geschichte: Wer wird im deutschen Tor stehen? Zwei überraschende Favoriten deuten sich an.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite