Gegen Ende des vierten Satzes dieser in vieler Hinsicht denkwürdigen Partie glückte Lorenzo Musetti ein Kunstschlag, den man mit dem Prädikat Treffer des Monats, vielleicht sogar des Jahres adeln könnte, wenn es so etwas im Tennis gäbe: Novak Djokovic hatte den jungen Italiener mit einem Schmetterschlag schon meterweit hinter die Grundlinie in die Ecke getrieben; der Ball kam zurück. Djokovic drosch noch mal drauf.