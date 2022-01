In dem Streit um die Einreise des Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic erklärten seine Anwälte am Samstag in einer gerichtlichen Anhörung, ihr Mandant sei im Dezember mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der positive PCR-Test datiere vom 16. Dezember, das sei die Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung.

Zuvor war Djokovic die Einreise nach Australien verwehrt worden. Dort will er 34-jährige Serbe ab dem 17. Januar bei den Australian Open zu seiner Titelverteidigung antreten. Seit seiner Landung am Mittwoch steckt Djokovic aber in einem Quarantäne-Hotel fest, die australischen Behörden verweigern ihm wegen offenbar fehlerhafter Dokumente die Einreise. Am Samstag forderte er über seine Anwälte die Entlassung aus dem Komplex. Am Montag soll ein Gericht den Fall entscheiden.