Kommentar von Philipp Schneider

Es ist wahrlich keine einfache Aufgabe gewesen, vor der Anthony Kelly, Richter am Federal Circuit Court in Melbourne, am Montag stand. Er musste die Frage klären, ob Tennisprofi Novak Djokovic am vergangenen Donnerstag die Einreise nach Australien zu Unrecht verwehrt worden war. Und er musste herausfinden, ob es legitim war, dass die Beamten der Border Force dessen Visum kassierten.