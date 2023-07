Novak Djokovic hat einen erstaunlichen Rekord aufgestellt: Seitdem er im Zweitrundenmatch der Australian Open Mitte Januar einen Satz im Tiebreak verlor (gegen den wenig bekannten Franzosen Enzo Couacaud), hat der Serbe bei Grand-Slam-Turnieren 14 Tiebreaks in Serie gewonnen: drei in Australien, sechs in Paris und bisher schon vier in Wimbledon - wo er am Sonntagabend vor der Spielunterbrechung gegen Hubert Hurkacz (Polen) die ersten Sätze knapp in Tiebreaks für sich entschied, jeweils mit 8:6.