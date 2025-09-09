Zahlreich sind die Kontroversen um Nottingham-Forest-Boss Evangelos Marinakis. Jetzt wirft er den beliebten Trainer Nuno Espírito Santo raus – weil dieser es wagte, seinen Chef zu kritisieren.

Von Sven Haist, London

Evangelos Marinakis gehört zu den schillernden und kontroversen Persönlichkeiten der Premier League. Diese Eigenschaften zeigte der Eigentümer des Traditionsklubs Nottingham Forest am Montagabend erneut – indem er den beliebten Trainer Nuno Espírito Santo kompromisslos abservierte. Nottingham bestätigte in einer Mitteilung, die lediglich drei Sätze umfasste, den Rauswurf von Espírito Santo. Der Portugiese hatte den Klub im Dezember 2023 in Abstiegsgefahr übernommen und in der vergangenen Saison erstmals seit 30 Jahren in den Europapokal geführt. Als Grund für die erste Trainerentlassung in dieser Premier-League-Spielzeit führte der Verein die „jüngsten Umstände“ an.