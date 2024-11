Von Sven Haist, London

Wo könnten sich besser Heldengeschichten abspielen als in Nottingham, wo Robin Hood verehrt wird wie nirgendwo sonst? Die Stadt mit dem berühmten Nottingham Castle gilt als die Heimat des legendären Gesetzlosen. Der Sage zufolge kämpfte Robin Hood einst im nahegelegenen Sherwood Forest gegen die Tyrannei, er stahl von den Reichen und gab den Armen. Und nun hat die Stadt neben Burg und Bogenschützen eine weitere Attraktion: Der lange völlig von der Bildfläche verschwundene Nottingham Forest Football Club steht plötzlich nach elf Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz der Premier League, punktgleich mit dem drittplatzierten FC Chelsea und dem viertplatzierten FC Arsenal. Am Samstag tritt Forest zum Spitzenspiel bei Arsenal an. Die Konstellation sieht so unwirklich aus, als würde der mittelalterliche Robin Hood plötzlich vor einem stehen.