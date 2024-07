In der norwegischen Liga werfen Fans Tennisbälle und maritime Speisen, um für die Abschaffung des Videobeweises zu protestieren. Das ist nur in mancher Hinsicht zu begrüßen.

Kommentar von Philipp Selldorf

Norwegen ist ein glückliches Land. Dort gibt es im Fußball keinen Unsinn namens Sommerpause. In der schönsten Zeit des Jahres steht der Betrieb nicht still, damit im Winter alle auf ihren Plätzen frieren. Während hierzulande am vorigen Wochenende wieder viele Fußballfans an der Leere ihres Daseins verzweifelten, trug die Eliteserien den 15. Spieltag aus, der packende Partien zu bieten hatte: So unterlag Molde FK im Spitzenspiel gegen Kameratene Oslo vor 7564 Zuschauern 2:3, und auch beim Traditionsduell zwischen Rosenborg Trondheim und Lilleström SK ging es rund, wie der Live-Ticker aus dem Stadion Lerkendal verrät.