Zu wenige Medaillen, zu viele Enttäuschungen: Das deutsche Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen wirft Fragen auf, auch nach dem Nachwuchs. Andreas Schlütter, 53, Vorstand Sport und Geschäftsführer des Deutschen Skiverbandes (DSV), hat am Rande des olympischen 50-Kilometer-Langlaufs in Tesero zumindest ein paar Ideen, wie man manche Probleme angehen könnte.