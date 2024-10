Erst Torrekord, dann Baby-Jubel: Stürmer Erling Haaland hat an einem geschichtsträchtigen Fußball-Abend seine bevorstehenden Vaterfreuden öffentlich gemacht. Nach seinen zwei Toren beim 3:0 (2:0)-Erfolg Norwegens in der Nations League gegen Slowenien postete der 24-jährige Angreifer von Manchester City in den sozialen Medien ein Bild von sich, das ihn mit einem Ball unter dem Trikot als Baby-Bauch und am linken Daumen lutschend zeigt. Versehen ist das Foto mit den Emojis für Baby und „soon“ (bald). „Es ist fantastisch für Erling. Ich freue mich sehr für ihn. Für ihn ist es ein großer Tag. Es macht unglaublich viel Spaß, und Vater zu werden ist für ihn wahrscheinlich noch größer als Torschütze zu werden“, sagte Nationalmannschaftskollege Morten Thorsby.