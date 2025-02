Sagosen spielte bereits von 2014 bis 2017 für den Aalborg, den vorjährigen Champions-League-Finalisten um Weltklassetorwart Niklas Landin. Danach stand er drei Jahre bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Nach seiner Zeit in Kiel war Sagosen im Sommer 2023 in seine Heimat zu Kolstad zurückgekehrt. „Ich habe nie verhehlt, dass ich in Aalborg einige der besten Jahre meiner Handballkarriere erlebt habe. Ich habe viele gute Erinnerungen und freue mich deshalb über die Rückkehr“, sagte Sagosen. Er wolle dazu beitragen, dass der Verein das Ziel erreicht, „nicht nur die dänische Meisterschaft, sondern auch die Champions League zu gewinnen“.Mit der kurzfristigen Verpflichtung reagieren die Dänen auf die Ausfälle des verletzten Schweden Lukas Nilsson und des wegen Dopingverdachts suspendierten Portugiesen Miguel Martins. Ab Sommer wird Sagosen dann Teamkollege von Nationalspieler Juri Knorr, der am Saisonende von den Rhein-Neckar Löwen nach Aalborg wechselt. Knorr hat dort einen Dreijahresvertrag bis 2028 unterschrieben.