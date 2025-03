Kristin Mürer Stemland ist immer auf Achse: auf der Tribüne, in der Fanzone, bei den Teams. Wenn es hakt, zückt die 44-Jährige in ihrer dicken, roten Jacke das Walkie-Talkie und versucht, das Problem zu lösen. Was man eben so macht als Sportchefin und Chief Operating Officer einer Nordischen Skiweltmeisterschaft. Nur eines hat Stemland nicht im Griff: das Wetter.

SZ: Frau Mürer Stemland, es ist Halbzeit bei diesen Nordischen Skiweltmeisterschaften. Die Stimmung ist hervorragend, das Wetter mehr als bescheiden. Regen, Graupel, Hagel, in der Nacht von Montag auf Dienstag fielen dann zehn Zentimeter Neuschnee. Wie sieht der Wetterbericht für die zweite Woche aus – nördlich von Trondheim gibt es Hochwasserwarnungen?

Kristin Mürer Stemland: Nicht so ideal, es wird wieder wärmer, und weiterhin ist viel Regen angesagt. Aber wissen Sie, das alles beunruhigt mich überhaupt nicht. Wir sind ja in Trondheim, hier ist das Wetter oft wechselhaft (lacht). Deshalb sind wir vorbereitet auf dieses Wetter. Es wird keinerlei Auswirkungen haben, nicht auf die Langlaufstrecke, auch nicht auf die Skisprunganlage. Außerdem haben wir ja eine Menge Schnee hier.

Wo denn? Bis Montag war der fast weggeschmolzen. Okay, über Nacht hat es geschneit. Aber eine Menge sieht anders aus.

Nein, nein, wir haben hier im Skizentrum Granasen einen Hügel aus Schnee, sehen Sie, da drüben hinter den Skisprungschanzen. Das ist unsere Reserve, 20 000 Kubikmeter Schnee. Aber wir wollen sie gar nicht nutzen, wenn es geht. Wir haben alle Langlaufstrecken ohnehin mit künstlichem Schnee ausstaffiert, das ist die Grundlage, darüber liegt Naturschnee. Je nach Streckenabschnitt beträgt die Schneehöhe dort 60 bis 100 Zentimeter. Für die Wachser der Teams sind die Bedingungen natürlich eine Herausforderung. Aber wir sind Freiluftsport.

Links die Schanzen, in der Mitte das Schneedepot: Blick auf das WM-Skizentrum Granasen bei Trondheim. (Foto: Gorm Kallestad/NTB/Imago)

Wann wird die Strecke denn präpariert vor den Rennen?

Das hängt davon ab, wann die Wettbewerbe starten. Nachts sind nicht viele Helfer an der Strecke. Am heutigen Dienstag war die Präparation der Anlagen wegen des Neuschnees allerdings nicht einfach. Am Sonntag haben die Präparatoren um sieben angefangen, weil die Wettkämpfe nicht vor zwölf Uhr begonnen haben. Am Donnerstag, dem ersten WM-Tag, war der Prolog im Langlauf-Sprint schon um zehn Uhr. Da müssen sie entsprechend früher auf die Strecke. Aber auch da: Ob es sonnig ist, schneit oder regnet – es macht kaum Unterschiede.

Gibt es noch weitere Schneedepots um Trondheim herum?Das hier ist das einzige Depot. Vor dem Saisonstart hatte es noch ungefähr 40 000 Kubikmeter, dann wurde der Hügel abgetragen, um die Strecke zu befüllen. Dazu wird der Schnee auf einen Truck geladen und an die Strecke gebracht, Pistenraupen verteilen und glätten sie dann. Aber dieses Depot haben wir jedes Jahr, das hat gar nichts mit den Weltmeisterschaften zu tun. Es soll sogar wieder über den kommenden Sommer hinaus halten, um dann als Schneegrundlage für den November und Dezember zu dienen. Dann kann hier wieder jeder skifahren, die Kaderathleten, Familien, Schülerinnen und Schüler.

Nordische Ski-WM 2025 : Skispringen, Langlaufen und Kombination: Überblick über die Termine Drei Disziplinen, elf Tage und 27 Wettbewerbe: Bei der Nordischen Ski-WM sind Langläufer, Skispringer und Kombinierer gefragt. Unser Zeitplan zeigt, wann welcher Wettbewerb stattfindet. Von Michael Schnippert

Und im Sommer, schmilzt da das Depot nicht weg?

Nein, der Schnee wird dann unter einer Schicht von Holzspänen gelagert, da sollten maximal 20 Prozent wegschmelzen.

Das hört sich trotzdem nach einem gewaltigen Energieaufwand an. Was ist mit der Nachhaltigkeit?

Wir wissen um den Klimawandel, die immer wärmeren Winter. Wir wollen daher die nachhaltigste WM von allen werden. Keine Parkplätze am Skizentrum, E-Fahrzeuge als Shuttles für die Athleten, Zuschauer und freiwilligen Helfer, Speisen aus der Region, Recycling und Mülltrennung. Einwegverpackungen sind verboten, Lebensmittel, die übrig bleiben und genießbar sind, spenden oder kompostieren wir. Und wir sind die erste Nordische Ski-WM, bei der der Einsatz von Fluorwachs verboten ist.

Letzteres ist ohnehin Pflicht, seit der Internationale Skiverband den Einsatz zur Saison 2023/24 verboten hat. Aber was hat es mit dem Schneelabor auf sich, das es auch noch gibt in Trondheim?

An der Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim gibt es in Zusammenarbeit mit Sintef, einem der größten Forschungsinstitute Europas, ein Projekt zur Schneeproduktion in Trondheim und ganz Norwegen. Es wird dabei untersucht, wie man den Stromverbrauch bei der Herstellung von Kunstschnee reduzieren kann – beispielsweise auch, indem man die Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen oder anderen Industrien für die Energiegewinnung nutzt. Und die Idee ist, hier in Granasen ein internationales Schneelabor einzurichten.

Sie waren früher selbst erfolgreiche Langläuferin, haben zwei Weltcupsiege im Team mit Sportgrößen wie Marit Björgen und Therese Johaug erreicht, letztere ist hier bei der WM immer noch dabei. Was sind eigentlich für Sie selbst die besten Bedingungen? Hören Sie mal, wir sind Norweger! Wir sind daran gewöhnt, gute Skier zu haben, egal bei welchem Wetter. Das mag für uns auch ein Vorteil bei diesen Weltmeisterschaften sein.