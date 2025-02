Vinzenz Geiger war sehr klar in seinen Gedanken: „Norwegen ist der Favorit auf Gold. Es wäre schön, wenn wir sie ärgern könnten“, sagte der zweimalige Olympiasieger vom SC 06 Oberstdorf nach dem Skispringen und vor dem Start in die Loipe im Mixed-Wettbewerb. Mit dem ersten Satz hatte der 27-jährige Nordische Kombinierer recht. Doch der zweite Satz blieb eine Illusion. Denn die Gastgeber um Jarl Magnus Riiber liefen bei ihrer Heim-WM in Trondheim allen auf und davon. Am Ende kamen sie in 36 Minuten und 37 Sekunden ins Ziel – und hatten in dieser kurzen Zeit immerhin eine Minute und 16 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten herausgeholt. Das Schöne für Geiger, Julian Schmid, Jenny Nowak und Nathalie Armbruster: Das deutsche Quartett gewann ebendiese Silbermedaille, wie schon bei der WM-Premiere dieses Wettbewerbs vor zwei Jahren in Planica, damals hatte ebenfalls Norwegen gewonnen. Bronze ging diesmal erneut an Österreich.