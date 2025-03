Das stürmische Wetter hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim zu einer Absage des Teamwettkampfs der Kombinierer geführt. Der Wettbewerb wurde am Donnerstag nach mehreren Verschiebungen wegen zu starker Winde abgesagt und soll am Freitag nachgeholt werden. Dies gab der Weltverband FIS bekannt. Demnach steht am Freitag zunächst das Kombinierer-Springen von der Großschanze an, von 15.30 Uhr an fällt dann die Entscheidung in der Loipe über 4x5Kilometer. Dazwischen findet die Staffel der Langläuferinnen statt, deren Beginn auf 13.15 Uhr vorgezogen wird. Im Anschluss steht ab 16.30 Uhr das Einzelspringen der Frauen von der Großschanze an.