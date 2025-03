Rekord in Trondheim: Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt seine fünfte Goldmedaille bei der Heim-WM. Viele der 40 000 Zuschauer sind allein seinetwegen an die Loipe gekommen.

Von Barbara Klimke, Trondheim

Als Erstes fallen die Norwegerpullis im Fenster auf: kunstfertige Replikate des farbenfrohen Stricks, in dem Norwegen seit den 1960er-Jahren seine Skifahrer zu Nordischen Weltmeisterschaften schickt. Die Schatzkammer findet sich im Untergeschoss des Museums Kirkeruin og Kunstsamling in Trondheim. Dort werden in einer kleinen Sonderausstellung die Größen des Langlaufs des Landesteils Troendelag gefeiert: Zu besichtigen ist die Medaillensammlung von Petter Northug, 13 WM-Goldplaketten; daneben jene von Marit Bjoergen, 18 WM-Goldplaketten. In der Vitrine von Johannes Hoesflot Klaebo waren zu Beginn der Titelkämpfe neun Goldmedaillen ausgestellt. Seitdem wird Klaebo fast jeden Abend auf der Medalplaza von Trondheim, wo er wohnt, eine weitere umgehängt – und seit Donnerstag ist Northug seinen Rekord los.