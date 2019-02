27. Februar 2019, 12:36 Uhr Doping-Razzia bei Ski-WM Die Spur führt nach Deutschland

Ermittler führten am Mittwoch eine Doping-Razzia am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld durch.

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und ARD -Dopingredaktion richten sich die Ermittlungen gegen mögliche Hintermänner von Dopingpraktiken.

Die Ermittlungen legen nahe, was Experten und Brancheninsider ohnehin berichten: dass Doping auch im Wintersport weit verbreitet ist.

Von Thomas Kistner, Seefeld, und Claudio Catuogno

Der Wintersport hat einen neuen Dopingskandal - und diesmal führen die Spuren nach Deutschland. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und ARD-Dopingredaktion führen Ermittler seit Mittwochvormittag Doping-Razzien am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld/Tirol durch. Auch in Erfurt durchsuchten Ermittler die Praxis eines Sportmediziners. Der Arzt soll Verbindungen in den Hochleistungssport haben.

Neben dem österreichischen Bundeskriminalamt, das die Einsätze koordiniert, sollen auch deutsche Ermittlungsbehörden involviert sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bisher nicht. Offenbar richten sich die Ermittlungen gegen mögliche Hintermänner von Dopingpraktiken. Inwieweit deutsche Athleten unter Verdacht stehen, wurde nicht bekannt.

Der 2014 des Dopings überführte österreichische Langläufer Johannes Dürr hatte zuletzt berichtet, dass er in Deutschland Blutdoping betrieb. In einer ARD-Dokumentation schilderte er Blutbehandlungen, die er im Großraum München sowie in Ostdeutschland erhielt. Namen von dopenden Teamkollegen oder von den Ärzten im Hintergrund nannte Dürr öffentlich allerdings nicht.

Insbesondere deutsche Athleten und Trainer hatten den Kronzeugen Dürr daraufhin kritisiert und ihn als Einzeltäter abgestempelt, der Aufmerksamkeit suche und mit seinen Aussagen zu Systemzwängen im Spitzensport andere Athleten unter Generalverdacht stelle. Die nun bekannt gewordenen Ermittlungen hingegen legen erneut nahe, was Experten und Brancheninsider ohnehin berichten: dass Doping auch im Wintersport weit verbreitet ist.