Von Michael Schnippert

In Trondheim treffen sich die Disziplinen Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft. Am 27. Februar geht es los, am 9. März findet die letzte Entscheidung statt. Insgesamt werden 27 Wettbewerbe ausgetragen.

Am häufigsten treten die Langläuferinnen und Langläufer an (14 mal), danach folgen die Skispringerinnen und Skispringer (siebenmal) und die Kombinierer und Kombiniererinnen (sechsmal). In unserem Zeitplan können Sie auch nach der Disziplin suchen, die Sie am meisten interessiert.

Nordische Ski-WM 2025: Favoriten und deutsche Hoffnungen

Langlauf

Die große Dominanz aus Norwegen wurde in dieser Saison durchbrochen. Johannes Klaebo führt zwar im Gesamtweltcup, allerdings unter den besten fünf finden sich mit Edvin Anger (Schweden), Hugo Lapalus (Frankreich) und Federico Pellegrino (Italien) drei weitere Nationen. Trotzdem wird Gold wohl meist nur über einen norwegischen Athleten gehen. Aus deutscher Sicht wäre Edelmetall eine Überraschung, die besten Leistungen im Winter zeigte Friedrich Moch (Zwölfter in der Gesamtwertung).

Bei den Frauen ist Jessica Diggins (USA) eine der großen Favoritinnen auf Gold. Im Sprint machen sich die Finnin Jasmi Joensuu und die Schwedin Jonna Sundling Hoffnung auf eine Medaille. Deutschland hat mit Victoria Carl, Zweite im Gesamtweltcup, gute Chancen auf Edelmetall.

Erstmals ist auch ein Para-Wettbewerb Teil der Nordischen Ski-WM.

Skispringen

Wenn die Form stimmt, wird es vor allem auf der Großschanze ein Duell zwischen Daniel Tschofenig (Österreich) und Johann Andre Forfang (Norwegen) geben. Auch Jan Hörl und Stefan Kraft (beide Österreich) standen in der Saison oft auf dem Podest. Aus deutscher Sicht wäre eine Medaille eine riesige Überraschung. Seit der Vierschanzentournee springen die DSV-Adler hinterher, zum Teil mit Platzierungen jenseits der besten Zehn.

Anders sieht es bei den Frauen aus. Da stand Selina Freitag (Deutschland) zuletzt viermal in Folge auf dem zweiten Platz. Gold wird nur über die Weltcupführende Nika Prevc (Slowenien) gehen. Die Deutsche Katharina Schmid, zu Saisonbeginn dominierend, suchte zuletzt ihre Form.

Nordische Ski-WM : Der Adler fliegt nicht Seit der Vierschanzentournee sind die deutschen Skispringer außer Form. Zum Auftakt der nordischen Ski-WM in Trondheim hofft Bundestrainer Horngacher, dass sie ganz unten angekommen sind – um sich von dort aus nach oben zu „spiralisieren“. Von Sebastian Winter

Nordische Kombination

Es ist die letzte WM für den Dominator der letzten Jahre. Jarl Magnus Riiber wird seine Karriere aufgrund seiner Morbus-Crohn-Erkrankung beenden. In seinem Heimatland will der achtmalige Weltmeister weitere Titel sammeln. Seine ärgsten Rivalen sind die Deutschen Vinzenz Geiger und Julian Schmid sowie der Österreicher Johannes Lamparter.

Bei den Frauen feierte Nathalie Armbruster (Deutschland) zuletzt ihren dritten Saisonsieg. Trotzdem ist Ida Marie Hagen (Norwegen) die große Gold-Favoritin, die acht Erfolge in diesem Winter vorzuweisen hat.

Kombiniererin Nathalie Armbruster : Schanze, Loipe, Schule Die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster meistert eine ungewöhnliche Dreifachbelastung. Die 19-Jährige geht als Weltcup-Führende in die WM in Trondheim. „Verrückt!“, findet sie selbst. Von Barbara Klimke

Nordische Ski-WM im TV und Zeitplan

Das Erste und das ZDF teilen sich die Übertragung der Nordischen Ski-WM im Fernsehen auf. Die ersten vier Tage übernimmt das ZDF und zeigt beinahe alle Wettbewerbe im Hauptprogramm. Die Nordische Kombination der Frauen mit dem Massenstart sehen Fans nur im Sportstudio-Livestream ebenso wie den zweiten Durchgang der Skisprung-Männer am Sonntag aufgrund der Bürgerschaftswahl in Hamburg.

Eurosport überträgt ebenfalls alle Wettbewerbe entweder im Hauptprogramm oder im kostenpflichtigen TV-Sender Eurosport 2 sowie dem kostenpflichtigen Streamingdienst discovery+.