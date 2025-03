Von Michael Schnippert

In Trondheim treffen sich die Disziplinen Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft. Am 27. Februar geht es los, am 9. März findet die letzte Entscheidung statt. Insgesamt werden 27 Wettbewerbe ausgetragen.

Am häufigsten treten die Langläuferinnen und Langläufer an (14 mal), danach folgen die Skispringerinnen und Skispringer (siebenmal) und die Kombinierer und Kombiniererinnen (sechsmal). In unserem Zeitplan können Sie auch nach der Disziplin suchen, die Sie am meisten interessiert.

Heute am 7. März wird der Staffel-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer von der Großschanze nachgeholt. Um 12 Uhr sollen die Athleten springen, ab 15.30 Uhr geht es auf die Loipe. Im Langlauf sind heute die Frauen mit ihrem Staffel-Rennen ab 13.15 Uhr auf der Strecke. Um 16.15 Uhr sind die Frauen im Skispringen von der Großschanze im Einsatz. Die ARD ist bei allen Medaillenentscheidungen live dabei.

Ergebnisse vom Donnerstag, 6. März

Am Donnerstag ging es drunter und drüber in Trondheim. Wegen Orkanböen musste die Staffel der Nordischen Kombinierer abgesagt werden. Das Staffel-Rennen der Männer im Langlauf gewann wie zu erwarten war Norwegen. Silber holte die Schweiz im Schlussspurt gegen Schweden.

Im Skispringen haben die Slowenen die besten Sprünge gezeigt und sich Gold geschnappt. Dahinter landeten mit knappem Vorsprung die Österreicher. Bronze ging an Norwegen, das rund 60 Punkte vor dem DSV-Team lag.

Ergebnisse vom Mittwoch, 5. März

Am Mittwoch fanden die zwei einzige Para-Wettbewerbe statt. Bei den insgesamt sechs Rennen holte das deutsche Team zweimal Bronze.

Im Langlauf der Teamsprint Frauen waren die Schwedinnen einmal mehr nicht zu schlagen. Sie siegten vor den USA und der Schweiz. Bei den Männern stand Norwegen ganz oben, Silber ging an Finnland, das eine Schuhspitze vor Schweden ins Ziel kam.

Und Norwegen sprang auch im Mixed-Team Wettbewerb zu Gold. Mit deutlichem Vorsprung vor Slowenien. Österreich profitierte von einem schwachen ersten Durchgang des DSV-Teams. Am Ende blieben rund acht Punkte Vorsprung, um Bronze zu sichern.

SZ Plus Johannes Hoesflot Klaebo : Der König der Schneefestspiele Rekord in Trondheim: Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt seine fünfte Goldmedaille bei der Heim-WM. Viele der 40 000 Zuschauer sind allein seinetwegen an die Loipe gekommen. Von Barbara Klimke

Ergebnisse vom Dienstag, 4. März

Am Dienstag fanden zwei Langlauf-Wettbewerbe bei der Nordischen Ski-WM statt. Bei den Männern über die zehn Kilometer klassisch siegten wie so oft drei Norweger. Johannes Klaebo hatte rund neun Sekunden Vorsprung auf Erik Valnes. Dritter wurde Harald Amundsen.

Bei den Frauen gewann wie schon im Skiathlon die Schwedin Ebba Andersson vor Therese Johaug (Norwegen). Wieder war es knapp mit 1,3 Sekunden. Den dritten Platz sicherte sich Frida Karlsson (Schweden).

Therese Johaug bei der Nordischen Ski-WM : Aus dem Ruhestand zum letzten Hurra 14 WM-Titel hat Therese Johaug im Langlauf gewonnen, für die WM in Norwegen kehrte sie aus der Sport-Rente zurück – und wurde zweimal denkbar knapp geschlagen. Bei der Frauen-Premiere über 50 Loipenkilometer will sie Revanche. Von Barbara Klimke

Ergebnisse vom Sonntag, 2. März

Bei den Nordischen Kombiniererinnen feierte Norwegen einen Doppelerfolg. Gyda Hansen war in der Loipe schneller als ihre Landsfrau Ida Marie Hagen. Bronze ging an Lisa Hirner (Österreich). Im Langlauf holte sich Schweden die zweite Goldmedaille. Ebba Anderson siegte im Fotofinish gegen Therese Johaug (Norwegen). Auf Platz 3 ging Jonna Sundling (Schweden) ins Ziel.

Medaillenjubel bei den deutschen Skispringern. Beim ersten WM-Wettkampf holte Andreas Wellinger wie schon 2023 Silber auf der Normalschanze. Es gewann Marius Lindvik (Norwegen), Jan Hörl aus Österreich komplettierte das Podest. Karl Geiger verpasste als Vierter knapp eine Medaille.

Ergebnisse vom Samstag, 1. März

Der König hat sich mal wieder gekrönt. Jarl Magnus Riiber (Norwegen) hat seinen zehnten WM-Titel geholt. In der kompakten Ausgabe der Nordischen Kombination (Ein Sprung, feste Abstände nach dem Springen) setzte er sich vor seinem Landsmann Jens Oftebro durch. Dritter wurde der Deutsche Vinzenz Geiger.

Im Langlauf gab es zuvor ein rein norwegisches Podest. Johannes Klaebo gewann im Zielsprint vor Martin Nyenget und Harald Amundsen. Friedrich Moch wurde beim 20 Kilometer Skiathlon guter Zehnter.

Für die Skispringerinnen ging es im Team-Springen um die Medaillen. Einmal mehr war das Gastgeberland nicht zu schlagen. Norwegen hatte rund 20 Punkte Vorsprung vor Österreich. Deutschland holte Bronze.

Ergebnisse vom Freitag, 28. Februar

Die erste Medaille für Deutschland im Skispringen der Frauen. Selina Freitag wurde hinter der aktuell besten Springerin Nika Prevc (Slowenien) Zweite. Auf Platz drei landete Anna Ström aus Norwegen.

Bei der Nordischen Kombination spielten die Norweger einmal mehr ihre Dominanz aus. In der Mixed Staffel holten die zwei Männer und zwei Frauen Gold. Silber ging an Deutschland, Österreich sicherte sich Bronze im Schlusssprint.

Ergebnisse vom Donnerstag, 27. Februar

Im Langlauf-Sprint setzte sich bei den Frauen erwartungsgemäß die Weltmeisterin Jonna Sundling (Schweden) durch. Sie kam vor Kristine Skistad (Norwegen) und Nicole Fähndrich (Schweiz) ins Ziel. Bei den Männern triumphierte einmal mehr Johannes Klaebo, der seinen ärgsten Rivalen Federico Pellegrino auf den Silberrang verwies. Bronze holte überraschend der Finne Lauri Vuorinen.

In der Nordischen Kombination kommt die Weltmeisterin aus Japan. Yuna Kasai setzte sich nach Massenstart und Springen durch - vor der Favoritin Gyda Westvold Hansen (Norwegen). Bronze ging ebenfalls nach Japan. Haruka Kasai blieb vor der US-Amerikanerin Alexa Brabec. Mit Jenny Nowak und Nathalie Armbruster folgten zwei Deutsche auf Platz 5 und 6.

Kombiniererin Nathalie Armbruster : Schanze, Loipe, Schule Die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster meistert eine ungewöhnliche Dreifachbelastung. Die 19-Jährige geht als Weltcup-Führende in die WM in Trondheim. „Verrückt!“, findet sie selbst. Von Barbara Klimke

Nordische Ski-WM im TV und Zeitplan

Das Erste und das ZDF teilen sich die Übertragung der Nordischen Ski-WM im Fernsehen auf. Die ersten vier Tage übernimmt das ZDF und zeigt beinahe alle Wettbewerbe im Hauptprogramm. Die Nordische Kombination der Frauen mit dem Massenstart sehen Fans nur im Sportstudio-Livestream ebenso wie den zweiten Durchgang der Skisprung-Männer am Sonntag aufgrund der Bürgerschaftswahl in Hamburg.

Eurosport überträgt ebenfalls alle Wettbewerbe entweder im Hauptprogramm oder im kostenpflichtigen TV-Sender Eurosport 2 sowie dem kostenpflichtigen Streamingdienst discovery+.