Als der Norweger Jarl Magnus Riiber seinen kleinen Winterrekord aufstellte, hat sich auch Hermann Weinbuch vor ihm verneigt: "Jarl ist momentan eine Klasse für sich", sagte der deutsche Bundestrainer der Nordischen Kombinierer anerkennend. Fünf Siege in den ersten fünf Weltcup-Wettbewerben sind noch keinem außer Riiber geglückt; Ronny Ackermann (im Winter 2003) und vor ihm der Japaner Kenji Ogiwara hatten in der Geschichte dieses Sports je viermal zum Auftakt gewonnen. Mit seinen eigenen hochdekorierten Leuten konnte Weinbuch in Lillehammer ebenfalls zufrieden sein: Die Mannschaftsolympiasieger Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Eric Frenzel belegten am Sonntag die Plätze drei, vier und fünf. Rießle war zudem schon am Samstag Dritter geworden. Und so bilanzierte der Trainer erfreut: "Die Richtung stimmt."