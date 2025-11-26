Zum Hauptinhalt springen

Kombiniererin Nathalie Armbruster„Ich empfinde die Entscheidung als diskriminierend“

Lesezeit: 6 Min.

„Man sollte vielmehr wertschätzen, dass sich überhaupt schon 35 Frauen trauen, von diesen Schanzen zu springen“: Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster, 19.
„Man sollte vielmehr wertschätzen, dass sich überhaupt schon 35 Frauen trauen, von diesen Schanzen zu springen“: Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster, 19. (Foto: Thomas Bachun/GEPA pictures/Imago)

Die Nordische Kombination ist die einzige reine Männersportart bei Olympia. Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster ist deshalb sauer. Ein Gespräch über Frauenrechte – und darüber, warum sie mit 19 Jahren laut ihre Stimme erhebt.

Interview von Sebastian Winter

Nathalie Armbruster hat den Vormittag frei, sie warnt schon mal vor, dass sie gerade mit dem Auto durch den Schwarzwald fährt, Funklöcher nicht ausgeschlossen. Es hat dort ein paar Zentimeter Schnee, „gestern habe ich mir meine eigene Loipe gespurt und bin durch den Tiefschnee gestapft mit den Langlaufskiern“, sagt Armbruster. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit der Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination über die anstehende Saison – und warum die 19-Jährige bei Olympia zum Zuschauen verdammt ist.

Zur SZ-Startseite

MeinungWintersport
:Die Nordische Kombination der Frauen wächst rasant – und muss doch ums Überleben fürchten

SZ PlusKommentar von Sebastian Winter
Portrait undefined Sebastian Winter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite