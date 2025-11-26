Nathalie Armbruster hat den Vormittag frei, sie warnt schon mal vor, dass sie gerade mit dem Auto durch den Schwarzwald fährt, Funklöcher nicht ausgeschlossen. Es hat dort ein paar Zentimeter Schnee, „gestern habe ich mir meine eigene Loipe gespurt und bin durch den Tiefschnee gestapft mit den Langlaufskiern“, sagt Armbruster. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit der Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination über die anstehende Saison – und warum die 19-Jährige bei Olympia zum Zuschauen verdammt ist.