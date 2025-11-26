Nathalie Armbruster hat den Vormittag frei, sie warnt schon mal vor, dass sie gerade mit dem Auto durch den Schwarzwald fährt, Funklöcher nicht ausgeschlossen. Es hat dort ein paar Zentimeter Schnee, „gestern habe ich mir meine eigene Loipe gespurt und bin durch den Tiefschnee gestapft mit den Langlaufskiern“, sagt Armbruster. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit der Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination über die anstehende Saison – und warum die 19-Jährige bei Olympia zum Zuschauen verdammt ist.
Kombiniererin Nathalie Armbruster„Ich empfinde die Entscheidung als diskriminierend“
Lesezeit: 6 Min.
Die Nordische Kombination ist die einzige reine Männersportart bei Olympia. Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster ist deshalb sauer. Ein Gespräch über Frauenrechte – und darüber, warum sie mit 19 Jahren laut ihre Stimme erhebt.
Interview von Sebastian Winter
Meinung
Wintersport:Die Nordische Kombination der Frauen wächst rasant – und muss doch ums Überleben fürchten
Lesen Sie mehr zum Thema