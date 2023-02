Der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek muss bei der ersten WM-Entscheidung der Nordischen Kombinierer in Planica zuschauen. Der Oberstdorfer zeigte in einem internen Sprungtraining am Freitag durchwachsene Leistungen. Die vier Startplätze im Einzel von der Normalschanze am Samstag (10 Uhr/15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) erhalten Olympiasieger Vinzenz Geiger, der dreimalige Saisonsieger Julian Schmid, Rekordweltmeister Eric Frenzel und Manuel Faißt. "Ich war einfach nicht gut genug. Es ist immer bitter, wenn man zuschauen muss. Ich werde die Jungs aber anfeuern", sagte Rydzek. Der 31-Jährige war vor einem Jahr bei den Olympia in Peking noch Fünfter von der Normalschanze geworden. 2018 hatte Rydzek in Pyeongchang sogar zweimal Olympia-Gold gewonnen - von der Großschanze und zwei Tage darauf mit der Mannschaft. Den besten Eindruck hinterließen zuletzt Geiger und Schmid. "Die zwei sind diejenigen, die eventuell eine Einzelmedaille gewinnen können", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch, der nach der WM in Planica nach 27 Jahren als Bundestrainer wohl tatsächlich aufhören wird, wie er zuletzt angekündigt hatte. Rydzek, so Weinbuch, werde in der zweiten WM-Woche auf der großen Schanze noch eine neue Chance erhalten.