Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei der WM-Generalprobe in Estland den dritten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die 19-Jährige gewann in Otepää den Zielsprint gegen Ida Marie Hagen und schlug ihre norwegische Rivalin erstmals auch sportlich. Armbruster, tags zuvor Dritte, baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus. „Das fühlt sich fantastisch an. Vor dem Rennen habe ich mich gar nicht so gut gefühlt. Es war ein harter Kampf mit Ida“, sagte sie.