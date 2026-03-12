Kombinierer Johannes Rydzek beendet am Wochenende seine lange Karriere. „Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Der Moment fühlt sich richtig an. Gleichzeitig tut es aber auch weh“, sagte der 34-Jährige vor dem Weltcupfinale in Oslo am Sonntag. Der Aufritt am Holmenkollen wird für den siebenmaligen Weltmeister sein 301. und letzter Einzelstart im Weltcup – der Rekord des Japaners Akito Watabe steht bei 302.

„Ich möchte der Kombination in irgendeiner Form erhalten bleiben“, sagte Rydzek, der im November 2008 sein Debüt im Weltcup hatte und seither 18 Einzel-Siege holte. Höhepunkte seiner Karriere waren die Olympischen Spiele 2018, als er Gold von der Großschanze und mit dem Team gewann, sowie die WM 2017 in Lahti, als er alle vier Titel holte. Im Dezember 2017 wurde der Bayer zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.