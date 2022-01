Das Kombinierer-Team des Deutschen Skiverbandes hat mit einer Energieleistung ansteigende Form vor Olympia dokumentiert. Vinzenz Geiger holte seinen ersten Saisonsieg vor Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich). Erleichtert wirkte auch der drittplatzierte Johannes Rydzek aus Oberstdorf, der erstmals seit drei Jahren wieder einen Podestplatz erreichte; nach dem Springen war er noch auf Rang 19 platziert. Allerdings war der zurzeit überragende Norweger Jarl Magnus Riiber wegen Rückenproblemen nicht am Start. Das Rennen in Italien bedeutete auch für Tagessieger Vinzenz Geiger eine Bestätigung der Arbeit, der Team-Olympiasieger erreichte seine vorläufige Topform in diesem Winter. "Ich habe mich auf einmal richtig gut gefühlt und einfach Vollgas gegeben", sagte er. Nach dem Springen lag der Oberstdorfer noch auf Rang zehn, in der Loipe schloss er dann schnell zur 15-köpfigen Spitzengruppe auf. Einen Kilometer vor dem Ziel setzte sich Geiger schließlich ab und holte den achten Weltcupsieg seiner Karriere. Rydzek empfahl sich derweil auch für einen Platz im deutschen Team für Peking (4. bis 20. Februar), die volle Olympia-Norm hat er aber noch nicht erfüllt.