Vinzenz Geiger besticht durch Konstanz im Weltcup der Nordischen Kombinierer. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer sicherte sich am Freitag im österreichischen Ramsau mit einem Rückstand von acht Sekunden den dritten Platz. Für Geiger war es die dritte vordere Platzierung in Folge, vor zwei Wochen hatte er in Lillehammer zweimal den dritten Platz belegt. In Ramsau war Geiger nach dem Springen mit einem Rückstand von 16 Sekunden in die Loipe gegangen. Unerreichbar blieb für ihn der Norweger Jarl Magnus Riiber, der zum 53. Weltcupsieg der Karriere lief.