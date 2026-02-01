Kurz vor Olympia präsentiert sich Vinzenz Geiger in bestechender Form. Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld setzte sich der 28-Jährige dank eines starken Zielsprints durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Der zweimalige Olympiasieger fing den Österreicher Johannes Lamparter noch um 0,2 Sekunden ab. Auf Platz drei kam der Norweger Jens Luraas Oftebro. Vorjahressieger Geiger verpasste allerdings die Titelverteidigung beim Seefeld-Triple. Am Sonntag kam er zum Abschluss als Gesamtdritter des Triples hinter Oftebro und dem Österreicher Stefan Rettenegger ins Ziel. Der erste Wettkampf bei den Winterspielen von Mailand und Cortina steht für die männlichen Kombinierer am 11. Februar an.



Nathalie Armbruster hat die erfolgreiche Titelverteidigung beim Seefeld-Triple ebenfalls verpasst. Die 20 Jahre alte Schwarzwälderin landete nach dem dritten und letzten Wettkampf auf dem fünften Gesamtplatz. Allerdings war Armbruster nach einem Infekt in Seefeld geschwächt an den Start gegangen und hatte im harten Abschlussrennen nichts mehr zuzusetzen. Große Gewinnerin war die Norwegerin Ida Marie Hagen, die Armbruster sowohl als Triple- wie auch als Weltcup-Gesamtsiegerin ablöste. Hagen setzte sich bei ihrem 27. Weltcupsieg mit 55 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin Alexa Brabec durch. Die Frauen sind im Gegensatz zu den Männern nicht bei den Winterspielen dabei.